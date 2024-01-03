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Sağlık Sorunları Nedeniyle 'Gel Konuşalım' Programına Katılamayan Demet Akalın Ameliyat Oldu!

Sağlık Sorunları Nedeniyle 'Gel Konuşalım' Programına Katılamayan Demet Akalın Ameliyat Oldu!

Demet Akalın
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 14:10

Ünlü şarkıcı ve televizyon yıldızı Demet Akalın, sağlık sorunları nedeniyle bugün yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına katılamadı.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

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Ünlü şarkıcı ve televizyon yıldızı Demet Akalın, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla magazin gündemini devamlı meşgul eden isimlerden biri.

Ünlü şarkıcı ve televizyon yıldızı Demet Akalın, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla magazin gündemini devamlı meşgul eden isimlerden biri.

Şimdilerde ise TV8 ekranlarında Jess Molho ile 'Gel Konuşalım' isimli magazin programını sunuyor.

Şimdilerde ise TV8 ekranlarında Jess Molho ile 'Gel Konuşalım' isimli magazin programını sunuyor.

Demet Akalın'ın yorumlarıyla ve yer yer eleştirileriyle sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı sosyal medyada da güzel yorumlar topluyor.

Demet Akalın'ın yorumlarıyla ve yer yer eleştirileriyle sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı sosyal medyada da güzel yorumlar topluyor.

Demet Akalın'ın sağlık sorunları nedeniyle bugünkü programa katılamaması sevenlerini epey üzdü.

Demet Akalın'ın sağlık sorunları nedeniyle bugünkü programa katılamaması sevenlerini epey üzdü.

Ses telindeki kistten dolayı ameliyat olduğunu paylaştı.👇

Ses telindeki kistten dolayı ameliyat olduğunu paylaştı.👇
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Şimdi iyi olduğunu ve eve geçtiğini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.👇

Şimdi iyi olduğunu ve eve geçtiğini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.👇

Demet Akalın'ın sağlık durumu ve programdaki yerini ne zaman alacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Demet Akalın'ın sağlık durumu ve programdaki yerini ne zaman alacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

En kısa sürede sağlığına kavuşup ekranlara dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

En kısa sürede sağlığına kavuşup ekranlara dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

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