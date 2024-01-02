Berlin'de Yaşayan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yılbaşında Ateş Açtığı İçin Türkiye'de Evini Polis Bastı!
Berlin'de Yaşayan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yılbaşında Ateş Açtığı İçin Türkiye'de Evini Polis Bastı!
2024'e girerken tüm dünyada kutlamaların bütün coşkuyla devam ettiği gecede, Berlin'de yaşayan bir kişi camdan ateş açmasının orada normal olduğunu ancak Türkiye'de evini polisin bastığını söyledi.
Gelen yorumlara bakalım. 👇
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2023 yılını geride bırakıp 2024 yılına girerken kutlamalar dünyanın dört bir yanında gündemi meşgul ediyordu.
Bir kesim yılbaşında birbirinden değerli sanatçıların konserlerine gitmeyi tercih ederken bir kesim de evde ailesiyle birlikte kutlamayı tercih etti.
Aynı coşku Almanya'nın Berlin şehrinde devam ederken bir Berlin'de yaşayan Türk bir Twitter kullanıcısı camdan ateş açtığını paylaştı.
Türkiye'deki evine polislerin geldiğini yazdı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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