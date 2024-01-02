Kenan Doğulu'nun Yılbaşı Konserinde Beren Saat'in Kayınvalidesiyle Sarıldığı Anlar Objektiflere Yansıdı!

7'den 70'e milyonların sevdiği Kenan Doğulu ve Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Beren Saat hayranlıkla baktığımız çiftler arasında yer alıyor. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Kenan Doğulu'yu annesi Serpil Doğulu ve Beren Saat en önden izledi.

Beren Saat ve kayınvalidesinin sarıldığı anlar objektiflere yansıdı. 👇