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Kenan Doğulu'nun Yılbaşı Konserinde Beren Saat'in Kayınvalidesiyle Sarıldığı Anlar Objektiflere Yansıdı!

Kenan Doğulu'nun Yılbaşı Konserinde Beren Saat'in Kayınvalidesiyle Sarıldığı Anlar Objektiflere Yansıdı!

Beren saat
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 15:39

7'den 70'e milyonların sevdiği Kenan Doğulu ve Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Beren Saat hayranlıkla baktığımız çiftler arasında yer alıyor. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Kenan Doğulu'yu annesi Serpil Doğulu ve Beren Saat en önden izledi.

Beren Saat ve kayınvalidesinin sarıldığı anlar objektiflere yansıdı. 👇

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Türkiye'nin başarısıyla önde gelen oyuncularından Beren Saat ve şarkıları dillere pelesenk olan Kenan Doğulu çok yakıştırılan çiftler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin başarısıyla önde gelen oyuncularından Beren Saat ve şarkıları dillere pelesenk olan Kenan Doğulu çok yakıştırılan çiftler arasında yer alıyor.

Son zamanlarda verdikleri röportajlarda birbirlerini öve öve bitiremeyen çiftin sevgi dolu anları kameralara yansımaya devam ediyor.

Son zamanlarda verdikleri röportajlarda birbirlerini öve öve bitiremeyen çiftin sevgi dolu anları kameralara yansımaya devam ediyor.

Bir dönem ayrılmayı düşünen ünlü çift, şimdilerde çok mutlu gözüküyor.👇

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan sanatçılardan biri de Kenan Doğulu'ydu. Türk pop müziğinin sevilen ismi sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan sanatçılardan biri de Kenan Doğulu'ydu. Türk pop müziğinin sevilen ismi sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede onu yalnız bırakmayanlar arasında sevgili eşi Beren Saat ve biricik annesi Serpil Doğulu da vardı.

Gecede onu yalnız bırakmayanlar arasında sevgili eşi Beren Saat ve biricik annesi Serpil Doğulu da vardı.

Kenan Doğulu'yu en önden izleyen Beren Saat ve Serpi Doğulu'nun sarıldığı anlar objektiflere böyle yansıdı.👇

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