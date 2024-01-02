İddialar Doğruymuş: Ünlü Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour Aşkından İlk Fotoğraf Geldi!
İddialar Doğruymuş: Ünlü Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour Aşkından İlk Fotoğraf Geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdilerde Sakla Beni dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu’nu tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
2019 yılında evliliklerini bitiren çiftin, bir kızı var ve Kaygılaroğlu, kızıyla olan paylaşımlarıyla da sosyal medyada örnek gösterilen babalar arasında.
Kaygılaroğlu, son günlerde fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Sayna Soleimanpour, Instagram hesabından Kaygılaroğlu’nun köpeğini paylaşınca iddialar güçlenmişti ama henüz netliği yoktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte şimdi aşk belgelendi. Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un ilk karesi geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı 👇
İkilinin buluşmasında oyuncunun kızı Ada'da eşlik etti 👇
Siz bu yeni çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda