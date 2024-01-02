İddialar Doğruymuş: Ünlü Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour Aşkından İlk Fotoğraf Geldi!

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'un oyuncunun köpeği ile yaptığı paylaşım iddiaları güçlendirmişti. Şimdi de Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un ilk karesi ortaya çıktı.

İşte detatlar 👇