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İddialar Doğruymuş: Ünlü Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour Aşkından İlk Fotoğraf Geldi!

İddialar Doğruymuş: Ünlü Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour Aşkından İlk Fotoğraf Geldi!

mukerremtekelii
mukerremtekelii - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 13:52

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'un oyuncunun köpeği ile yaptığı paylaşım  iddiaları güçlendirmişti. Şimdi de Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un ilk karesi ortaya çıktı.

İşte detatlar 👇

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Şimdilerde Sakla Beni dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu’nu tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

Şimdilerde Sakla Beni dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu’nu tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

2019 yılında evliliklerini bitiren çiftin, bir kızı var ve Kaygılaroğlu, kızıyla olan paylaşımlarıyla da sosyal medyada örnek gösterilen babalar arasında.

2019 yılında evliliklerini bitiren çiftin, bir kızı var ve Kaygılaroğlu, kızıyla olan paylaşımlarıyla da sosyal medyada örnek gösterilen babalar arasında.

Kaygılaroğlu, son günlerde fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Kaygılaroğlu, son günlerde fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Sayna Soleimanpour, Instagram hesabından Kaygılaroğlu’nun köpeğini paylaşınca iddialar güçlenmişti ama henüz netliği yoktu.

Sayna Soleimanpour, Instagram hesabından Kaygılaroğlu’nun köpeğini paylaşınca iddialar güçlenmişti ama henüz netliği yoktu.
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İşte şimdi aşk belgelendi. Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un ilk karesi geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı 👇

İşte şimdi aşk belgelendi. Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un ilk karesi geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı 👇

İkilinin buluşmasında oyuncunun kızı Ada'da eşlik etti 👇

İkilinin buluşmasında oyuncunun kızı Ada'da eşlik etti 👇

Siz bu yeni çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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