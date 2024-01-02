Bir Kadın Bir Erkek Dizisiyle Büyük Hayran Kitlesine Ulaşan Emre Karayel'in Acı Günü
Bir Kadın Bir Erkek Dizisiyle Büyük Hayran Kitlesine Ulaşan Emre Karayel'in Acı Günü
Bir Kadın Bir Erkek dizisiyle büyük hayran kitlesine ulaşan oyuncu Emre Karayel'den kötü haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyuncu Emre Karayel'in annesi Türkan Onat, yaşamını yitirdi.
'1 Erkek 1 Kadın', 'El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'Söz Vermiştin' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Emre Karayel'in annesi Türkan Onat yaşamını yitirdi.
Acı haberi Instagram hesabından duyuran Karayel, "Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip defnedilecektir. Toprağın bol, mekanın cennet olsun anacığım. Allah gani gani rahmet eylesin" diye yazdı. Emre Karayel iki yıl önce de babasını da kaybetmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda