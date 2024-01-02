AK Parti'nin Sürpriz Adaylarının Açıklayacağı Tarih Belli Oldu: 'Ankara Adayı Kesinleşti, İstanbul Yüzde 70'
AK Parti'nin Ankara adayı geçtiğimiz hafta ifşa olmuştu. İstanbul için Ali Yerlikaya, Ankara için ise Turgut Altınok isimlerinin ağır bastığı kulislerde konuşuluyor.
Asgari ücret zammı sonrası siyaset gündemi tamamen yerel seçimlere döndü.
Birçok parti adaylarını açıklarken, AK Parti’nin 5 Ocak’ta İstanbul ve Ankara’daki belediye başkan adaylarını açıklayacağı öne sürüldü.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul’da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yüzde 30 şanslı olduğunun ifade edildiğini, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya ise şans verilmediğini iddia etti.
Buna göre, ismi İstanbul için öne çıkan Ali Yerlikaya'nın adaylığa soğuk baktığı ve bakanlığa devam etmek istediği günlerdir gündeme geliyor.
''Son dakikada tombaladan Ergün Turan çıkarsa şaşırmam"
Saymaz'ın haberinin ilgili kısmı şu şekilde: 'Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ortak adaylığının kesinleştiği ifade ediliyor. Altınok’un aday gösterilmesi halinde, kanlı bıçaklı olduğu Melih Gökçek’in nasıl bir tutum alacağını kestirmek çok güç. Çünkü Gökçek’in Mansur Yavaş’tan daha fazla sevmediği biri varsa, o da Altınok. İstanbul’da ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yüzde 30 şanslı olduğu ifade ediliyor. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya şans verilmiyor. Bu arada, Yerlikaya’nın adaylığa soğuk baktığı belirtiliyor. Yerlikaya’nın Habur rezaleti günlerinde Şırnak Valisi olduğu, Kadir Mısıroğlu’nun cenazesine katıldığı, İBB’ye kayyum atandığı gün başkanlık odasındaki Atatürk portresini kaldırttığı hatırlatılıyor. Yerlikaya’nın Konyalı olması, valilik dışında İstanbul’la hiçbir bağının bulunmaması bir dezavantaj. Son dakikada tombaladan Ergün Turan çıkarsa şaşırmam.'