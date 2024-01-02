'Atatürk' Krizi Büyüdü! Kulis Bilgisi Sızdı: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İstifa mı Ediyor?
'Atatürk' Krizi Büyüdü! Kulis Bilgisi Sızdı: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İstifa mı Ediyor?
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edilmişti. Cumhuriyet'in haberine göre, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması kararını alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği ve olağanüstü seçim kararının alınacağı iddia edildi.
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Kulislerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'de hareketli anların yaşandığı bilgisi sızdı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edilmiş ve Suudi yetkililerin, iki kulübün Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı almıştı. Burada çıkan krizin yankıları halen devam ediyor.
Maçın oynanmayacağı açıklanması sonrası gündeme bomba bir iddia düşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edilmişti. Ancak bu iddianın üzerinden 4 gün geçmesine karşın henüz bir istifa gerçekleşmedi. Ancak bugün önemli bir kulis bilgisi paylaşıldı. TFF'de hareketli anların yaşandığı öğrenildi.
TFF’den ise şu ana kadar Suudi Arabistan’da neler yaşandığıyla ilgili tek kelime açıklama yapılmadı. Bu ülkeyle imzalanan protokolde neler yazıldığı, ihmal olup olmadığı netleşmedi.
Cumhuriyet'in haberine göre, son 3 haftada yaşanan hakem yumruklama, takımı sahadan çekme ve finalin oynanmaması gelişmeleri üzerine, kulüplerin bir bölümünün de tepkisini çeken Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetiminin görevi bırakıp olağanüstü seçim kararı alacağı kulislerde konuşuluyor.
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