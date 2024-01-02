'Atatürk' Krizi Büyüdü! Kulis Bilgisi Sızdı: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İstifa mı Ediyor?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edilmişti. Cumhuriyet'in haberine göre, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması kararını alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği ve olağanüstü seçim kararının alınacağı iddia edildi.