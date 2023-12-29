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Ortalık Karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin İstifasını İstedi

Ortalık Karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin İstifasını İstedi

Recep Tayyip Erdoğan TFF
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.12.2023 - 22:03 Son Güncelleme: 30.12.2023 - 00:51

Oda TV'nin özel haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi. 

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi çıkan kriz halen devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi çıkan kriz halen devam ediyor.

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler Suudi yetkililerin kararlarından geri atmaması üzerine maça çıkmayacaklarını açıkladı. Buna göre, Süper Kupa’da Fenerbahçe'nin “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ve Galatasaray'ın “Ne mutlu Türküm diyene!” pankartlarına izin çıkmadı.

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler Suudi yetkililerin kararlarından geri atmaması üzerine maça çıkmayacaklarını açıkladı. Buna göre, Süper Kupa’da Fenerbahçe'nin “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ve Galatasaray'ın “Ne mutlu Türküm diyene!” pankartlarına izin çıkmadı.

Odatv’nin özel haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyon Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediği iddia edildi.

Odatv’nin özel haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyon Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediği iddia edildi.

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından TFF Başkanı hakkında edindiği bilgiyi paylaştı.

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından TFF Başkanı hakkında edindiği bilgiyi paylaştı.

İşte o paylaşım:

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