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Büyük İddia: Suudi Arabistan Polisi Fenerbahçe'nin Odasını Bastı

etiket Büyük İddia: Suudi Arabistan Polisi Fenerbahçe'nin Odasını Bastı

galatasaray
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.12.2023 - 21:14 Son Güncelleme: 30.12.2023 - 00:54

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Maçın iptali sonrası ortalığı daha da karıştıracak bir iddia gündeme geldi.

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Fenerbahçe, Atatürk'ün ''Yurtta sulh cihanda sulh'' sözlerinin yazdığı bir pankartla sahaya çıkmak istedi.

Fenerbahçe, Atatürk'ün ''Yurtta sulh cihanda sulh'' sözlerinin yazdığı bir pankartla sahaya çıkmak istedi.

Yeniçağ'ın haberine göre, Galatasaraylı malzemeciler eşyalarını toplayıp stadı terk ederken, koridorlarda bulunan Suudi Arabistan polisleri Fenerbahçe'nin soyunma odasını bastı.

Yeniçağ'ın haberine göre, Galatasaraylı malzemeciler eşyalarını toplayıp stadı terk ederken, koridorlarda bulunan Suudi Arabistan polisleri Fenerbahçe'nin soyunma odasını bastı.

Atatürk'ün "yurtta sulh cihanda sulh" sözlerinin yazılı olduğu pankartı almaya çalışan Suudi Arabistan polisleri ile arbede çıktığı iddia edildi.

Atatürk'ün "yurtta sulh cihanda sulh" sözlerinin yazılı olduğu pankartı almaya çalışan Suudi Arabistan polisleri ile arbede çıktığı iddia edildi.
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