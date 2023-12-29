Suudi Arabistan Yetkilileri Formada "Atatürk" Var Diye Stadyumdan Atmış!

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı iptal edildi. Gerekçe ise maç öncesi Fenerbahçe ile Galatasaaray'ın Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartı ve Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasıydı. Fenerbahçeli bir taraftar tüm bunlar yaşanırken formasında Atatürk var diye stadyumdan atıldı.