Beşiktaş'tan Tarihi Çağrı: Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Davet Etti!
Beşiktaş'tan Tarihi Çağrı: Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Davet Etti!
Süper Kupa Finali için Suudi Arabistan'da bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk'e tahammül edemeyen Suudi Arabistan yetkililerinin tavrı sebebiyle maça çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yalnız bırakmayan Beşiktaş, iki rakibini evinde ağırlamak için tarihi bir çağrı yaptı.
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Suudi Arabistan'da bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe'ye sahip çıktı.
Beşiktaş'ın yaptığı çağrı şöyleydi👇
Samsunspor da Galatasaray ile Fenerbahçe'yi stadyumuna davet etti!
Beşiktaş'ın çağrısına gelen yorumlar şöyleydi.
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