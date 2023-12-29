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Beşiktaş , Galatasaray , Fenerbahçe
Beşiktaş'tan Tarihi Çağrı: Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Davet Etti!

Beşiktaş'tan Tarihi Çağrı: Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Davet Etti!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 21:27

Süper Kupa Finali için Suudi Arabistan'da bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk'e tahammül edemeyen Suudi Arabistan yetkililerinin tavrı sebebiyle maça çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yalnız bırakmayan Beşiktaş, iki rakibini evinde ağırlamak için tarihi bir çağrı yaptı.

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Suudi Arabistan'da bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe'ye sahip çıktı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Suudi Arabistan'da bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe'ye sahip çıktı.

Beşiktaş'ın yaptığı çağrı şöyleydi👇

Beşiktaş'ın yaptığı çağrı şöyleydi👇

'Kapımız Açık!

Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.'

Samsunspor da Galatasaray ile Fenerbahçe'yi stadyumuna davet etti!

Samsunspor da Galatasaray ile Fenerbahçe'yi stadyumuna davet etti!
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Beşiktaş'ın çağrısına gelen yorumlar şöyleydi.

Beşiktaş'ın çağrısına gelen yorumlar şöyleydi.
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