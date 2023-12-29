Beşiktaş'tan Tarihi Çağrı: Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Davet Etti!

Süper Kupa Finali için Suudi Arabistan'da bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk'e tahammül edemeyen Suudi Arabistan yetkililerinin tavrı sebebiyle maça çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yalnız bırakmayan Beşiktaş, iki rakibini evinde ağırlamak için tarihi bir çağrı yaptı.