Adalet Bakanı Tunç Harekete Geçti: Süper Kupa Paylaşımlarına Adli Soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır' dedi.