Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Avukat Celal Ülgen, Felç Nedeniyle Hastaneye Kaldırılmıştı: Kızından Açıklama Geldi

Avukat Celal Ülgen, Felç Nedeniyle Hastaneye Kaldırılmıştı: Kızından Açıklama Geldi

Avukat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 07:50

Ergenekon, Balyoz gibi birçok davada avukatlık yapmış hukukçu Celal Ülgen, geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ülgen'in sağlık durumuna ilişkin kızı Deniz Ülgen Şener'den açıklama geldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken hukukçu Celal Ülgen'den kötü haber geldi.

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken hukukçu Celal Ülgen'den kötü haber geldi.

Çeşitli televizyon programlarına katılan ve siyasi yorumlarda bulunan Ülgen’in rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran, meslektaşı Hüseyin Ersöz, avukatın hayati tehlikeyi atlattığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini yazdı. Ersöz, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Çeşitli televizyon programlarına katılan ve siyasi yorumlarda bulunan Ülgen’in rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran, meslektaşı Hüseyin Ersöz, avukatın hayati tehlikeyi atlattığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini yazdı. Ersöz, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Meslek büyüğüm Av. Celal Ülgen’in rahatsızlığını üzülerek öğrendim. Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede tedavisi devam eden üstadıma şifa diliyorum. Onunla yürünecek çok yol, verilecek çok mücadelemiz var! Biran önce meslektaşlarının arasına dönmesi dileğiyle…”

“Meslek büyüğüm Av. Celal Ülgen’in rahatsızlığını üzülerek öğrendim. Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede tedavisi devam eden üstadıma şifa diliyorum. Onunla yürünecek çok yol, verilecek çok mücadelemiz var! Biran önce meslektaşlarının arasına dönmesi dileğiyle…”

Beyin damarındaki daralma nedeniyle hastaneye kaldırılan Ülgen’in kızı, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Beyin damarındaki daralma nedeniyle hastaneye kaldırılan Ülgen’in kızı, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi’nde Ülgen’e cerrahi müdahalede bulunulduğunu aktaran Şeren, yüzde 100 başarılı bir müdahalenin ardından, Ülgen’i LIV Hospital İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdıklarını söyledi. Şeren, Ülgen’in çok kısa sürede sağlığına kavuşacağını da söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi’nde Ülgen’e cerrahi müdahalede bulunulduğunu aktaran Şeren, yüzde 100 başarılı bir müdahalenin ardından, Ülgen’i LIV Hospital İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdıklarını söyledi. Şeren, Ülgen’in çok kısa sürede sağlığına kavuşacağını da söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:

Celal Ülgen kimdir?

Celal Ülgen kimdir?

1948 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Celal Ülgen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Üniversite döneminde Deniz Gezmiş ile sıra arkadaşlığı yaptı. Ergenekon Davası sürecinde Çetin Doğan’ın avukatlığını üstlendi.

Celal Ülgen aynı zamanda, Eski 1. Ordu Harekât Başkanı Kurmay Kıdemli Albay Süha Tanyeri, Emekli Albay Dursun Çiçek, Emekli Binbaşı Levent Bektaş, Emekli Albay Zeki Üçok, İstanbul'un ilk Büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan, gazeteci-yazar Soner Yalçın ve Cem Uzan gibi isimlerin avukatlıklarını da yaptı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0