Avukat Celal Ülgen, Felç Nedeniyle Hastaneye Kaldırılmıştı: Kızından Açıklama Geldi
Avukat Celal Ülgen, Felç Nedeniyle Hastaneye Kaldırılmıştı: Kızından Açıklama Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken hukukçu Celal Ülgen'den kötü haber geldi.
Çeşitli televizyon programlarına katılan ve siyasi yorumlarda bulunan Ülgen’in rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran, meslektaşı Hüseyin Ersöz, avukatın hayati tehlikeyi atlattığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini yazdı. Ersöz, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
“Meslek büyüğüm Av. Celal Ülgen’in rahatsızlığını üzülerek öğrendim. Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede tedavisi devam eden üstadıma şifa diliyorum. Onunla yürünecek çok yol, verilecek çok mücadelemiz var! Biran önce meslektaşlarının arasına dönmesi dileğiyle…”
Beyin damarındaki daralma nedeniyle hastaneye kaldırılan Ülgen’in kızı, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi’nde Ülgen’e cerrahi müdahalede bulunulduğunu aktaran Şeren, yüzde 100 başarılı bir müdahalenin ardından, Ülgen’i LIV Hospital İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdıklarını söyledi. Şeren, Ülgen’in çok kısa sürede sağlığına kavuşacağını da söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o açıklama:
Celal Ülgen kimdir?
1948 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Celal Ülgen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Üniversite döneminde Deniz Gezmiş ile sıra arkadaşlığı yaptı. Ergenekon Davası sürecinde Çetin Doğan’ın avukatlığını üstlendi.
Celal Ülgen aynı zamanda, Eski 1. Ordu Harekât Başkanı Kurmay Kıdemli Albay Süha Tanyeri, Emekli Albay Dursun Çiçek, Emekli Binbaşı Levent Bektaş, Emekli Albay Zeki Üçok, İstanbul'un ilk Büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan, gazeteci-yazar Soner Yalçın ve Cem Uzan gibi isimlerin avukatlıklarını da yaptı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda