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Yılbaşını Kutlamak İstemişlerdi: Üniversitelilerin Feci Ölümü

Yılbaşını Kutlamak İstemişlerdi: Üniversitelilerin Feci Ölümü

Antalya üniversite
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 06:28

Antalya'da yaşayan iki üniversiteli gencin yılbaşı gecesi kanlı bitti. 

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İddiaya göre, Antalya'da yılbaşı için bir araya iki genç falezlerden düşerek yaşamlarını yitirdi.

İddiaya göre, Antalya'da yılbaşı için bir araya iki genç falezlerden düşerek yaşamlarını yitirdi.

Antalya'da yılbaşı gecesi Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden 21 yaşındaki Burak G. ile 20 yaşındaki Hilal Ö. parktaki tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. Üniversiteli iki genç, yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Antalya'da yılbaşı gecesi Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden 21 yaşındaki Burak G. ile 20 yaşındaki Hilal Ö. parktaki tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. Üniversiteli iki genç, yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgede yapılan aramada iki gencin cesetleri bulundu.İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla olay yerinden alınan cesetler, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgede yapılan aramada iki gencin cesetleri bulundu.İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla olay yerinden alınan cesetler, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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