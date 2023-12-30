Süper Kupa İçin Türkiye Ayağa Kalktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Fidan'ın Sessizliği Dikkat Çekti!
Süper Kupa İçin Türkiye Ayağa Kalktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Fidan'ın Sessizliği Dikkat Çekti!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün oynanması planlanan maça saatler kala, çıkan 'Atatürk' krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 24 saattir sessiz kalması gözlerden kaçmadı.
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Olay dünya basınında yer alırken, Türkiye'de neredeyse açıklama yapmamış insan kalmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek kelime dahi etmemesi dikkat çekti.
Futbolda dün yaşanan olay Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, iki ezili rakibin taraftarlarını bir araya getirdi. Maçın iptali Türkiye'de çoşkuyla karşılandı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerin, iki kulübün Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı.
Riyad'da oynanması planlanan maç iptal edilince, iki takımın kafilesi sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yurttaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havaalanlarına akın etti.
Dün akşamdan itibaren olaya ilişkin siyasilerden, ünlü isimlerden ve birkaç bakandan açıklamalar geldi. Ancak Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve iptal edilen maçla ilgili devletin üst düzey yetkililerinden açıklama yapılmadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli tartışmaların başladığın andan itibaren 24 saatten uzun süredir sessizliklerini korumaya devam ediyorlar.
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