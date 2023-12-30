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Alkollü Çıktı! Arkadaşını Öldüren İmamdan Pes Dedirten Savunma: 'Pişman Değilim'

Alkollü Çıktı! Arkadaşını Öldüren İmamdan Pes Dedirten Savunma: 'Pişman Değilim'

Çorum İmam
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.12.2023 - 15:52 Son Güncelleme: 30.12.2023 - 15:57

Çorum'da imam olarak görev yaptığı öğrenilen ve tartıştığı arkadaşını üç yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet K'nin olay günü alkollü olduğu ortaya çıktı.

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İmam, "Pişman değilim" diyerek kendisini savundu.

İmam, "Pişman değilim" diyerek kendisini savundu.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz salı akşamı Çorum Merkez Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşanan olayda, İmam Muhammet K, ile arkadaşı Adem Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İmam Muhammet K, evde bulduğu bıçak ile Adem Ö.'yü üç yerinden bıçakladı.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz salı akşamı Çorum Merkez Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşanan olayda, İmam Muhammet K, ile arkadaşı Adem Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İmam Muhammet K, evde bulduğu bıçak ile Adem Ö.'yü üç yerinden bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken İmam Muhammet K. olay yerinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken İmam Muhammet K. olay yerinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Çorum'un merkez köylerinin birinde imamlık görevinde bulunan, Muhammet K.'nın olay sonrası yapılan alkol muayenesi pozitif çıktı. Muhammet K'nin, işlediği cinayet sonrası Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifade de ise işlediği cinayetten dolayı pişman olmadığı öğrenildi.

Çorum'un merkez köylerinin birinde imamlık görevinde bulunan, Muhammet K.'nın olay sonrası yapılan alkol muayenesi pozitif çıktı. Muhammet K'nin, işlediği cinayet sonrası Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifade de ise işlediği cinayetten dolayı pişman olmadığı öğrenildi.
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