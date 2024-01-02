İstanbullular Bu Tarihe Dikkat! Bir Uyarı da Orhan Şen'den Geldi: Eldivenlerinizi Hazırlayın
İstanbullular Bu Tarihe Dikkat! Bir Uyarı da Orhan Şen'den Geldi: Eldivenlerinizi Hazırlayın
İstanbullular yılbaşı haftasını kar bekleyerek geçirdi ancak hüsrana uğradı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi.
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yüzünü göstermedi. Ancak Meteoroloji uzmanlarından gelen yeni uyarıda, ocak ayının ilk haftasından sonra sıcaklıkların büyük oranda düşeceği ve beklenen kar yağışının görüleceği açıklandı.
Türkiye'nin ocak ayının ortasına kadar çok sert bir kutup soğuğuyla karşılaşabileceğine işaret edildi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den beklenen kar yağışıyla ilgili uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlere göre; yeni yılın ilk haftasında yağmur beklenirken, sonrasında ise kutup soğukları yaşanabilir.
Beklenen kar yağışına ilişkin konuşan Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi ve yağış azdı.Ancak 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da kar yağışı da görülebilir. Şu an için henüz 10 gün var, ancak bu olasılık artabilir. Soğuk hava, sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği bir dönemi işaret ediyor" dedi.
Şen açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum. Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem"
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MGM'nin İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumunda ise salı ve çarşamba günü bazı bölgelerde yağışlı bir havanın olacağını sıcaklıkların ise 6 Ocak Cumartesi gününe kadar aynı sevide devam edeceğini açıklandı.
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