Gözler Ocak Ayı Zammında! Hesaplar Belli Oldu: Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Artacak?
Gözler Ocak Ayı Zammında! Hesaplar Belli Oldu: Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Artacak?
Memur ve memur emeklisi maaşları 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanması sonrası milyonların beklediği 2024'te geçerli olacak bedelli askerlik tutarı da belli olacak.
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Peki yeni dönemde bedelli askerlik ücreti ne kadar artacak? İşte ayrıntılar...
Milyonlarca yurttaş 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretini merak ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak ve memur ile emeklilerin alacakları enflasyon farkları netleşecek. Memur maaşlarında artış oranına göre bedelli askerlik ücreti ödemesi de değişecek.
Memur maaşlarının belli olmasıyla beraber birçok yeni kalem de zamlanacak. Bunların içinde en çok araştırılan da 'Bedelli askerlik parası ne kadar olacak?' sorusu oldu. Konuşulan zam oranlarına göre bedelli askerlik fiyatının da yeni hesaplamaları yapıldı.
2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askerlik fiyatının 183.526 TL olması bekleniyor.
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