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'Tarkan Yılbaşında 1 Milyon Dolar Alacak' Denmişti: Yılbaşı Gecesi Ne Kadar Kazandı?

'Tarkan Yılbaşında 1 Milyon Dolar Alacak' Denmişti: Yılbaşı Gecesi Ne Kadar Kazandı?

Tarkan Konser
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 09:54

Dudak uçuklatan sahne ücretleriyle sık sık gündeme gelen Tarkan'ın yılbaşı konserinden kazandığı para herkes tarafından çok merak edildi. Tarkan'ın yılbaşında 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilse de işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. 

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Diğer yıllarda görmediğimiz bir manzarayla bu yıl karşılaştık. 2024 yılına girerken, çoğu ünlünün fahiş konser ücretleri nedeniyle sahneye çıkmadıklarına şahit olduk. Sahneye çıkan az sayıda ünlü şarkıcı arasında Tarkan da yer aldı.

Diğer yıllarda görmediğimiz bir manzarayla bu yıl karşılaştık. 2024 yılına girerken, çoğu ünlünün fahiş konser ücretleri nedeniyle sahneye çıkmadıklarına şahit olduk. Sahneye çıkan az sayıda ünlü şarkıcı arasında Tarkan da yer aldı.

Tüm sanatçılar arasında en yüksek gecelik fiyatı alacağı söylenen Tarkan'ın Kıbrıs'ta vereceği konserden 1 milyon dolar ücret alacağı iddia edilmişti.

Tüm sanatçılar arasında en yüksek gecelik fiyatı alacağı söylenen Tarkan'ın Kıbrıs'ta vereceği konserden 1 milyon dolar ücret alacağı iddia edilmişti.

Aldığı teklif ile ünlüler arasında zirveye yerleşen pop yıldızı "Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim" açıklamasında bulunmuştu.

Aldığı teklif ile ünlüler arasında zirveye yerleşen pop yıldızı "Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim" açıklamasında bulunmuştu.

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı, Tarkan'ın yılbaşı konserinden 1 milyon dolar kazanacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı, Tarkan'ın yılbaşı konserinden 1 milyon dolar kazanacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dağıstanlı, "(...) Yeni yılın rekoruna bir milyon dolar kazandığı konuşulan Tarkan imza attı. Ancak bir iddiaya göre böyle bir rakam yok.Tarkan 10 milyon lira almış" dedi.

Dağıstanlı, "(...) Yeni yılın rekoruna bir milyon dolar kazandığı konuşulan Tarkan imza attı. Ancak bir iddiaya göre böyle bir rakam yok.Tarkan 10 milyon lira almış" dedi.

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