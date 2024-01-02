'Tarkan Yılbaşında 1 Milyon Dolar Alacak' Denmişti: Yılbaşı Gecesi Ne Kadar Kazandı?
'Tarkan Yılbaşında 1 Milyon Dolar Alacak' Denmişti: Yılbaşı Gecesi Ne Kadar Kazandı?
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Diğer yıllarda görmediğimiz bir manzarayla bu yıl karşılaştık. 2024 yılına girerken, çoğu ünlünün fahiş konser ücretleri nedeniyle sahneye çıkmadıklarına şahit olduk. Sahneye çıkan az sayıda ünlü şarkıcı arasında Tarkan da yer aldı.
Tüm sanatçılar arasında en yüksek gecelik fiyatı alacağı söylenen Tarkan'ın Kıbrıs'ta vereceği konserden 1 milyon dolar ücret alacağı iddia edilmişti.
Aldığı teklif ile ünlüler arasında zirveye yerleşen pop yıldızı "Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim" açıklamasında bulunmuştu.
10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı, Tarkan'ın yılbaşı konserinden 1 milyon dolar kazanacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Dağıstanlı, "(...) Yeni yılın rekoruna bir milyon dolar kazandığı konuşulan Tarkan imza attı. Ancak bir iddiaya göre böyle bir rakam yok.Tarkan 10 milyon lira almış" dedi.
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