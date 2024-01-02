'Tarkan Yılbaşında 1 Milyon Dolar Alacak' Denmişti: Yılbaşı Gecesi Ne Kadar Kazandı?

Dudak uçuklatan sahne ücretleriyle sık sık gündeme gelen Tarkan'ın yılbaşı konserinden kazandığı para herkes tarafından çok merak edildi. Tarkan'ın yılbaşında 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilse de işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.