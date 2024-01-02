Seda Sayan Aşka Geldi: Eşi Çağlar Ökten İle Yeni Yılın İlk Pozlarını Paylaştı!

Sabahların Sultanı Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti hatırlarsınız. Evlilikleri doludizgin devam eden çiftten, şimdi de yeni yılın ilk pozları geldi. Seda Sayan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte detaylar 👇