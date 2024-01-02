Seda Sayan Aşka Geldi: Eşi Çağlar Ökten İle Yeni Yılın İlk Pozlarını Paylaştı!
Seda Sayan Aşka Geldi: Eşi Çağlar Ökten İle Yeni Yılın İlk Pozlarını Paylaştı!
Sabahların Sultanı Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti hatırlarsınız. Evlilikleri doludizgin devam eden çiftten, şimdi de yeni yılın ilk pozları geldi. Seda Sayan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar Ökten, geçtiğimiz nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.
Prag'da evlenmeyi planlayan çift, Seda Sayan'ın ekibinin vize problemi yaşaması nedeniyle İstanbul'da evlenmişti biliyorsunuz ki.
Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan çift, nikahın ardından balayı için Paris'e giderek aşk dolu Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
Çift, şimdilerde bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten ile yeni yılın ilk fotoğrafları geldi.
Seda Sayan, paylaşımının altına “2024 sabahı mutlu yıllar ❤️” notunu düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Seda Sayan’ın bu aşk dolu paylaşımına eşi Çağlar Ökten’den ve sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi tabii ki 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Seda Sayan'ın pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın