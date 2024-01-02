Dünyaca Ünlü Fotoğrafçı Mert Alaş '2023 Yılının Son Öğlen Yemeği' Notuyla Madonna'yla Karesini Paylaştı!
Dünyaca Ünlü Fotoğrafçı Mert Alaş '2023 Yılının Son Öğlen Yemeği' Notuyla Madonna'yla Karesini Paylaştı!
Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, 2023 yılının son fotoğrafı olarak Madonna'yla bir karesini paylaştı.
O fotoğraf karesine gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı olarak tanınan Mert Alaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kendall Jenner, Irına Shayk, Madonna gibi ünlülerle hem iş anlamında hem de arkadaşlık anlamında yakınlık kuran Mert Alaş en şanslı Türk ünlü olarak görülüyor.
Daha önce herkesin beğenerek takip ettiği model Kendall Jenner'ın Mert Alaş'ın objektiflerine çıplak bir şekilde poz vermesi sosyal medyada epey konuşulmuştu.
Bir başka model Irına Shayk'la yakın dost olan fotoğrafçının samimi halleri de ilgi görmüştü.
Şarkıcı Jennie Ruby Jane ile paylaştığı fotoğraf karesine de 'Dünyanın en şanslı Türk'ü karşınızda' yorumları gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Madonna'yla yan yana gelmesini geçin bu pozuyla hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan Mert Alaş, Madonna'yla başka bir karesini yayınladı.
Mert Alaş '2023 yılınının son öğle yemeği' notuyla Madonna'yla bir karesini paylaştı.
Mert Alaş'ın paylaşımı👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizin yorumlarınızı alalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda