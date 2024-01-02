Bellydancing Şarkısıyla Popülerleşen INJI'nin O Ses Türkiye'deki Performansı Hayal Kırıklığına Uğrattı!
Bellydancing Şarkısıyla Popülerleşen INJI'nin O Ses Türkiye'deki Performansı Hayal Kırıklığına Uğrattı!
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan INJI'nin sahne performansı seyirciden geçer not alamadı. Sosyal medyada gündem olan INJI'nin enerjisiz olması dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu yılda O Ses Türkiye, yılbaşı akşamında seyirciyi yalnız bırakmadı ve birbirinden ünlü isimlerle harika bir program izledik. Bu yıl bir değişikliğe gidilerek programda sunucu Beyazıt Öztürk oldu. Jüri koltuğunda oturan Acun Ilıcalı'ya Meryem Uzerli, Ebru Gündeş ve Murat Boz eşlik etti.
Birçok ismin yer aldığı programa Bellydancing şarkısıyla TikTok'ta viral olan ve çok kısa sürede popülerleşen INJI de katıldı.
Fakat INJI'nin performansı seyirciden geçer not alamadı. Twitter'da ise performansı gündem oldu ve birçok kullanıcı beğenmedi.
O yorumlardan bazıları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz nasıl buldunuz performansını?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda