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TikTok Fenomeni Rahel Pekcan'ın Sevgilisi Motor Kazasında Vefat Etti!

TikTok Fenomeni Rahel Pekcan'ın Sevgilisi Motor Kazasında Vefat Etti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
02.01.2024 - 09:49 Son Güncelleme: 02.01.2024 - 11:44

TikTok'ta ve Instagram'da yayınladığı anı videolarıyla tanıdığımız Rahel Pekcan, sevgilisinin vefat ettiğini duyurdu. Rahel'in son yayınladığı video ise gören herkesi mahvetti.

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Rahel Pekcan isimli TikTok kullanıcısını çoğunuz görmüşsünüzdür. Çektiği bazı videolar çok konuşulmuştu. Özellikle gece klübüne giderken insanların yanlarına almaları gereken şeyleri anlattığı videosu ise olay olmuştu.

Rahel Pekcan isimli TikTok kullanıcısını çoğunuz görmüşsünüzdür. Çektiği bazı videolar çok konuşulmuştu. Özellikle gece klübüne giderken insanların yanlarına almaları gereken şeyleri anlattığı videosu ise olay olmuştu.

Buradan bakabilirsiniz:

Makyaj yaparken anlattığı anılarla kullanıcıların severek takip ettiği Rahel, TikTok'ta ve Instagram'da iyi bir kitleye ulaştı.

Makyaj yaparken anlattığı anılarla kullanıcıların severek takip ettiği Rahel, TikTok'ta ve Instagram'da iyi bir kitleye ulaştı.

Hikayelerini merakla beklediğimiz Rahel Pekcan bu sefer karşımıza kötü bir haberle çıktı.

Hikayelerini merakla beklediğimiz Rahel Pekcan bu sefer karşımıza kötü bir haberle çıktı.

Pekcan, sevgilisinin vefat ettiğini duyurdu. İddiaya göre motor kazasında hayatını kaybetmiş.

Pekcan, sevgilisinin vefat ettiğini duyurdu. İddiaya göre motor kazasında hayatını kaybetmiş.

Pekcan iki gün önce sevgilisine yılbaşı battaniyesi gördüğü videoyu yayınlamıştı. Bu detay ise hepimizi mahvetti....

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Çok acı çok... Mekanı cennet olsun.

Çok acı çok... Mekanı cennet olsun.

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