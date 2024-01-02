TikTok Fenomeni Rahel Pekcan'ın Sevgilisi Motor Kazasında Vefat Etti!
TikTok Fenomeni Rahel Pekcan'ın Sevgilisi Motor Kazasında Vefat Etti!
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Rahel Pekcan isimli TikTok kullanıcısını çoğunuz görmüşsünüzdür. Çektiği bazı videolar çok konuşulmuştu. Özellikle gece klübüne giderken insanların yanlarına almaları gereken şeyleri anlattığı videosu ise olay olmuştu.
Makyaj yaparken anlattığı anılarla kullanıcıların severek takip ettiği Rahel, TikTok'ta ve Instagram'da iyi bir kitleye ulaştı.
Hikayelerini merakla beklediğimiz Rahel Pekcan bu sefer karşımıza kötü bir haberle çıktı.
Pekcan, sevgilisinin vefat ettiğini duyurdu. İddiaya göre motor kazasında hayatını kaybetmiş.
Pekcan iki gün önce sevgilisine yılbaşı battaniyesi gördüğü videoyu yayınlamıştı. Bu detay ise hepimizi mahvetti....
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Çok acı çok... Mekanı cennet olsun.
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