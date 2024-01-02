2023’ü Türlü Türlü Dekolteler Vererek Kapatan Hadise, “Ne Yapmaya Çalışıyorsunuz Hanımefendi?” Dedirtti

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, sahne şovlarından kostümlerine, özel hayatından açıklamalarına her detayla gündem oluyor. Ünlü şarkıcı bu sefer de 2023 yılına veda videosunda kullandığı çeşitli dekolteli pozlarla ortalığı karıştırdı.