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2023’ü Türlü Türlü Dekolteler Vererek Kapatan Hadise, “Ne Yapmaya Çalışıyorsunuz Hanımefendi?” Dedirtti

2023’ü Türlü Türlü Dekolteler Vererek Kapatan Hadise, “Ne Yapmaya Çalışıyorsunuz Hanımefendi?” Dedirtti

Hadise
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.01.2024 - 13:47

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, sahne şovlarından kostümlerine, özel hayatından açıklamalarına her detayla gündem oluyor. Ünlü şarkıcı bu sefer de 2023 yılına veda videosunda kullandığı çeşitli dekolteli pozlarla ortalığı karıştırdı.

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Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz ki Hadise'dir. Birçok şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine yerleşen ünlü isim magazin dünyasının da gözbebeği.

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz ki Hadise'dir. Birçok şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine yerleşen ünlü isim magazin dünyasının da gözbebeği.

Konserden konsere koşturan ünlü şarkısının tüm sahneleri epey ilgi de görüyor. Sahne şovlarıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bırakıyor.

Konserden konsere koşturan ünlü şarkısının tüm sahneleri epey ilgi de görüyor. Sahne şovlarıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bırakıyor.

Pek çok kişi tarafından "cesur" bulunan kıyafetlerle konser veren Hadise, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Pek çok kişi tarafından "cesur" bulunan kıyafetlerle konser veren Hadise, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü şarkıcının sosyal medyada yaptığı her paylaşım da dikkatleri üzerine çekiyor diyebiliriz. Geçtiğimiz gün yeni yıl paylaşımı yapan Hadise ortalığı bir kez daha kasıp kavurdu.

Ünlü şarkıcının sosyal medyada yaptığı her paylaşım da dikkatleri üzerine çekiyor diyebiliriz. Geçtiğimiz gün yeni yıl paylaşımı yapan Hadise ortalığı bir kez daha kasıp kavurdu.

Hadise, "Güldürdüğünle, ağlattığınla… Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023! ❤️🔥🥂" notuyla birçok fotoğrafını peş peşe koyup video haline getirdi.

Hadise, "Güldürdüğünle, ağlattığınla… Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023! ❤️🔥🥂" notuyla birçok fotoğrafını peş peşe koyup video haline getirdi.
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Sahneden, tatilden, yemekten kısacası gittiği her yerden ardaşlarıyla ya da tek başına verdiği pozların içindeki dekolteli kareler göze çarptı.

Sahneden, tatilden, yemekten kısacası gittiği her yerden ardaşlarıyla ya da tek başına verdiği pozların içindeki dekolteli kareler göze çarptı.

Göğüs dekolteli ve iç çamaşırlı kareleri sosyal medyada epey yorum getiren Hadise'nin karelerine kelimenin tam anlamıyla yorum yağdı.

Göğüs dekolteli ve iç çamaşırlı kareleri sosyal medyada epey yorum getiren Hadise'nin karelerine kelimenin tam anlamıyla yorum yağdı.

Bu pozları beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu tabii. Hadise'nin cesur bulunan pozlarına tepki gösterenler çeşitli eleştirilerde bulundu.

Bu pozları beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu tabii. Hadise'nin cesur bulunan pozlarına tepki gösterenler çeşitli eleştirilerde bulundu.

Gelin, şarkıcı Hadise'nin sosyal medyayı çalkalayan pozlarına kimler neler demiş beraber görelim! 👇

Gelin, şarkıcı Hadise'nin sosyal medyayı çalkalayan pozlarına kimler neler demiş beraber görelim! 👇
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