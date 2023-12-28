Tarz Savaşında Ünlü İkili: Aynı Mekanda Pişti Olan Hadise ve Hande Erçel'in Kombinleri Karşılaştırıldı!
Tarz Savaşında Ünlü İkili: Aynı Mekanda Pişti Olan Hadise ve Hande Erçel'in Kombinleri Karşılaştırıldı!
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde özel bir davette Hande Erçel ve Hadise'nin pişti olduğu ve bunun üzerine Hadise'nin mekanı terk ettiği iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerinde ünlü ikilinin tarzı karşılaştırıldı!
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Hande Erçel ve Hadise, alanlarında başarılı iki sanatçı. Aynı zamanda bu ikili magazin dünyasının da sevilen isimlerinden.
İkilinin kariyer alanları birbirinden farklı olsa da Hadise ve Hande Erçel'in ortak noktaları da var tabii. Mesela Hakan Sabancı!
Biliyorsunuz ki Hande Erçel, 1 yılı aşkın bir süredir Hakan Sabancı'yla dolu dizgin bir aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Sabancı'ların çapkın torunu Hakan Sabancı ile Hadise'nin de ismi sık sık yan yana gelmişti.
Neyse! Şimdi gelelim kaosumuza. Geçtiğimiz günlerde bir yeni yıl partisine Hadise, Hande Erçel, Demet Evgar, Hande Doğandemir gibi birçok ünlü isim katılmıştı.
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Bu yeni yıl partisinde Hadise ve Hande Erçel'in pişti oldukları iddia edilmiş ve yine iddialara göre Hadise mekanı terk etmişti.
Bu iddialardan sonra sosyal medyada Hadise ve Hande Erçel'in tarzları çok karşılaştırıldı!
Kimisi Hande Erçel'i beğendi...
Kimisi de Hadise'yi...
Gelin tarz yarışında kim kimi beğenmiş birlikte bakalım!
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Gördüğünüz gibi herkes tarafını seçmiş. Şimdi taraf seçme sırası sizde!
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