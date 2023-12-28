Tarz Savaşında Ünlü İkili: Aynı Mekanda Pişti Olan Hadise ve Hande Erçel'in Kombinleri Karşılaştırıldı!

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde özel bir davette Hande Erçel ve Hadise'nin pişti olduğu ve bunun üzerine Hadise'nin mekanı terk ettiği iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerinde ünlü ikilinin tarzı karşılaştırıldı!

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