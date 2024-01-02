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Selin Ciğerci'nin Yılbaşında Kızıyla Olan Paylaşımına Gökhan Çıra'dan Flört Sanılan Bir Yorum Geldi!

Selin Ciğerci'nin Yılbaşında Kızıyla Olan Paylaşımına Gökhan Çıra'dan Flört Sanılan Bir Yorum Geldi!

Selin Ciğerci
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 00:10

Boşansalar bile hala magazin gündeminde birlikte yer almaya devam eden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Selin Ciğerci'nin Instagram hesabından kızıyla yaptığı paylaşıma Gökhan Çıra yanıt verdi. Detaylara birlikte bakalım. 👇

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Magazin dünyasının şüphesiz ki en çok konuşulan isimlerinden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, boşansalar da hala gündem olmaya devam ediyorlar.

Magazin dünyasının şüphesiz ki en çok konuşulan isimlerinden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, boşansalar da hala gündem olmaya devam ediyorlar.

Selin Ciğerci, lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerinde toplamaya devam ederken son aylarda Miami'deki eviyle epey gündem olmuştu.

Selin Ciğerci, lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerinde toplamaya devam ederken son aylarda Miami'deki eviyle epey gündem olmuştu.

Evinin detaylarına burada yer vermiştik.👇

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Gökhan Çıra, bu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Gökhan Çıra, bu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Bir takipçisinin 'Nikah mı var?' sorusuna evleniyorum yanıtını vermişti.

Bir takipçisinin 'Nikah mı var?' sorusuna evleniyorum yanıtını vermişti.

Eylül Keleş ile evlendiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Detaylara burada yer vermiştik.👇

Yılbaşında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlülere Selin Ciğerci de dahil oldu.

Yılbaşında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlülere Selin Ciğerci de dahil oldu.
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Kızıyla yapmış olduğu bu paylaşıma eski eşi Gökhan Çıra'dan yanıt geldi.👇

Kızıyla yapmış olduğu bu paylaşıma eski eşi Gökhan Çıra'dan yanıt geldi.👇

Gökhan Çıra'nın yorumu👇

Gökhan Çıra'nın yorumu👇

Selin Ciğerci'nin cevabı👇

Selin Ciğerci'nin cevabı👇

Eski eşlerin arasındaki bu diyalog bir takipçisi tarafından cilveleşme olduğu yönündeydi.

Eski eşlerin arasındaki bu diyalog bir takipçisi tarafından cilveleşme olduğu yönündeydi.

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