Selin Ciğerci'nin Yılbaşında Kızıyla Olan Paylaşımına Gökhan Çıra'dan Flört Sanılan Bir Yorum Geldi!

Boşansalar bile hala magazin gündeminde birlikte yer almaya devam eden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Selin Ciğerci'nin Instagram hesabından kızıyla yaptığı paylaşıma Gökhan Çıra yanıt verdi. Detaylara birlikte bakalım. 👇