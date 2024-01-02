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Enkazdan Kolu Kesilerek Kurtulmuştu: Hakan ve Derya Balta'nın Tek Bırakmadığı Hilal Yeniden Ayağa Kalktı

Enkazdan Kolu Kesilerek Kurtulmuştu: Hakan ve Derya Balta'nın Tek Bırakmadığı Hilal Yeniden Ayağa Kalktı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.01.2024 - 18:33

6 Şubat'ta meydana  gelen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem birçok şehrimizi yerle bir etti adeta. Sayısız binanın kullanılamaz hale geldiği felaketlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında yaşam savaşı veren isimlerden biri de minik Hilal olmuştu hatırlarsınız. 90 saatin ardından kolu kesilerek kurtarılan Hilal o günden beri Hakan Balta ve eşi Derya Balta çiftinin yanında. Derya Balta yeniden ayağa kalkan Hilal'in videosuyla hepimizi gözyaşlarına boğdu.

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6 Şubat 2022 Pazartesi... Hiçbir zaman hafızamalarımızdan silinmeyecek ve kara bir tarih olarak hatırladığımız bu günde Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem meydana gelmişti.

6 Şubat 2022 Pazartesi... Hiçbir zaman hafızamalarımızdan silinmeyecek ve kara bir tarih olarak hatırladığımız bu günde Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem meydana gelmişti.

Ev ve iş yerlerinin harabeye döndüğü felakette yüz binlerce kişi yaralanmış, 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Ev ve iş yerlerinin harabeye döndüğü felakette yüz binlerce kişi yaralanmış, 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Dondurucu soğukta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen mucizelerden bir tanesi de 10 yaşındaki Hilal olmuştu. Hatay'da yıkılan 7 katlı bir binanın göçüğünde kalan küçük kıza 7 saatlik çalışma sonucu ulaşılmıştı.

Dondurucu soğukta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen mucizelerden bir tanesi de 10 yaşındaki Hilal olmuştu. Hatay'da yıkılan 7 katlı bir binanın göçüğünde kalan küçük kıza 7 saatlik çalışma sonucu ulaşılmıştı.

Bir beton bloğun altında kalan kolu kesilmek zorunda kalan Hilal'in çıkarıldıktan sonraki ilk isteği de süt olmuştu.

Annesi, babası, 3 kardeşi de dahil olmak üzere yaklaşık 70 akrabasını depremde kaybeden küçük kızın tedavisi İstanbul'da sürdürülmeye başlandı.

Annesi, babası, 3 kardeşi de dahil olmak üzere yaklaşık 70 akrabasını depremde kaybeden küçük kızın tedavisi İstanbul'da sürdürülmeye başlandı.

Bu dönemde Hilal'in yanından bir an olsun ayrılmayan isimler ise Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Balta ve eşi Derya Balta oldu.

Küçük Hilal'in bu zor döneminde en büyük destekçilerinden olan Derya Balta, depremzede kızı merak edenler için sürekli paylaşımlarda bulundu.

Küçük Hilal'in bu zor döneminde en büyük destekçilerinden olan Derya Balta, depremzede kızı merak edenler için sürekli paylaşımlarda bulundu.
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Tedavi süresince uzun bir zaman ufak kızın yüzünü göstermese de beraber birçok paylaşım yapan Derya ve Hakan Balta çiftinin bu hareketi ayakta alkışlandı.

Tedavi süresince uzun bir zaman ufak kızın yüzünü göstermese de beraber birçok paylaşım yapan Derya ve Hakan Balta çiftinin bu hareketi ayakta alkışlandı.

Derya Balta 'Hilal.. Sen bize karanlıkta ışık oldun.. Rab’bim tüm mucizeleriyle seni korusun, sağlığına kavuştursun..." sözleriyle herkese duygu seli yaşatmıştı.

Derya Balta 'Hilal.. Sen bize karanlıkta ışık oldun.. Rab’bim tüm mucizeleriyle seni korusun, sağlığına kavuştursun..." sözleriyle herkese duygu seli yaşatmıştı.

'Beni bir abla olarak kabul ettiğin için, beni sevdiğin için çok şanslıyım... Ömrüm yettiği sürece, izin verdiğin noktada ağzından çıkacakları bekliyor olacağım🥹 Hadi fındığım bana dedin ya “ben çok güçlüyüm”diye …Bir kere daha bunu hepimize göster 🙏'

Milyonlarca kişiye yaşam umudu olan Hilal iyileşme döneminde birçok ağır operasyon ve fizik tedavi sürecinden geçti.

Milyonlarca kişiye yaşam umudu olan Hilal iyileşme döneminde birçok ağır operasyon ve fizik tedavi sürecinden geçti.

Derya Balta, Hilal'in uzun ve zorlu tedavi sürecinden sonra ilk kez ayağa kalktığı anları duygusal bir video ile paylaştı.

Derya Balta, Hilal'in uzun ve zorlu tedavi sürecinden sonra ilk kez ayağa kalktığı anları duygusal bir video ile paylaştı.

Balta bu anları da 'Seninle ilk konuşmamda

“sen bizim kahramanımızsın” demiştim.Anlamamıştın..

324 gün.(10 ay 21 gün)

Çok büyük savaşlar verdin.Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin.Ağladın ama hep dik durdun.Şimdi ayaktasın.Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah.Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin.

Senin için ne yazsam az.Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok zaten.

Sen geldin işte..ansızın..Belki de ben hep seni bekledim..Ya da melek ailen gönderdi seni bana..kimbilir🙏🏻

Melek ailenin yerini tutamayız bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var. Sen yürü ben hep arkandayım,düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını.

Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım

Seni hep çook seveceğim🙏🏻♥️' notuyla paylaştı.

"Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını."

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Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın herkesi gözyaşlarına boğan paylaşıma binlerce beğeni ve yorum da geldi.

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın herkesi gözyaşlarına boğan paylaşıma binlerce beğeni ve yorum da geldi.
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