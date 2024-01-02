Enkazdan Kolu Kesilerek Kurtulmuştu: Hakan ve Derya Balta'nın Tek Bırakmadığı Hilal Yeniden Ayağa Kalktı
Enkazdan Kolu Kesilerek Kurtulmuştu: Hakan ve Derya Balta'nın Tek Bırakmadığı Hilal Yeniden Ayağa Kalktı
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem birçok şehrimizi yerle bir etti adeta. Sayısız binanın kullanılamaz hale geldiği felaketlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında yaşam savaşı veren isimlerden biri de minik Hilal olmuştu hatırlarsınız. 90 saatin ardından kolu kesilerek kurtarılan Hilal o günden beri Hakan Balta ve eşi Derya Balta çiftinin yanında. Derya Balta yeniden ayağa kalkan Hilal'in videosuyla hepimizi gözyaşlarına boğdu.
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6 Şubat 2022 Pazartesi... Hiçbir zaman hafızamalarımızdan silinmeyecek ve kara bir tarih olarak hatırladığımız bu günde Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem meydana gelmişti.
Ev ve iş yerlerinin harabeye döndüğü felakette yüz binlerce kişi yaralanmış, 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Dondurucu soğukta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen mucizelerden bir tanesi de 10 yaşındaki Hilal olmuştu. Hatay'da yıkılan 7 katlı bir binanın göçüğünde kalan küçük kıza 7 saatlik çalışma sonucu ulaşılmıştı.
Annesi, babası, 3 kardeşi de dahil olmak üzere yaklaşık 70 akrabasını depremde kaybeden küçük kızın tedavisi İstanbul'da sürdürülmeye başlandı.
Küçük Hilal'in bu zor döneminde en büyük destekçilerinden olan Derya Balta, depremzede kızı merak edenler için sürekli paylaşımlarda bulundu.
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Tedavi süresince uzun bir zaman ufak kızın yüzünü göstermese de beraber birçok paylaşım yapan Derya ve Hakan Balta çiftinin bu hareketi ayakta alkışlandı.
Derya Balta 'Hilal.. Sen bize karanlıkta ışık oldun.. Rab’bim tüm mucizeleriyle seni korusun, sağlığına kavuştursun..." sözleriyle herkese duygu seli yaşatmıştı.
Milyonlarca kişiye yaşam umudu olan Hilal iyileşme döneminde birçok ağır operasyon ve fizik tedavi sürecinden geçti.
Derya Balta, Hilal'in uzun ve zorlu tedavi sürecinden sonra ilk kez ayağa kalktığı anları duygusal bir video ile paylaştı.
"Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını."
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Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın herkesi gözyaşlarına boğan paylaşıma binlerce beğeni ve yorum da geldi.
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