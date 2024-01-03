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Hande Erçel'in Yeni Kızıl İmajının Dahil Olacağı O Dizi İçin Olduğu İddia Edildi

Hande Erçel'in Yeni Kızıl İmajının Dahil Olacağı O Dizi İçin Olduğu İddia Edildi

Hande Erçel yalı çapkını
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 18:16

Kızıl saçlarıyla neye uğradığımızı şaşırtan Hande Erçel'in tarz değişikliğinin nedeni ortaya çıktı: Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Erçel Yalı Çapkını dizisine dahil olacak! Bakalım 👇

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Yeni yılda da en çok konuşulan oyuncu olmaya devam eden Hande Erçel, son zamanlarda magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Yeni yılda da en çok konuşulan oyuncu olmaya devam eden Hande Erçel, son zamanlarda magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

2024'e aşkla giriş yapan Erçel, Hakan Sabancı ile olan pozlarıyla hayranlarını epey sevindirmişti.

2024'e aşkla giriş yapan Erçel, Hakan Sabancı ile olan pozlarıyla hayranlarını epey sevindirmişti.

Öte yandan hala yeni kızıl imajına alışmakta zorlananlar da olmadı değil: Her fotoğrafta gözler eski Hande'yi aradı!

Öte yandan hala yeni kızıl imajına alışmakta zorlananlar da olmadı değil: Her fotoğrafta gözler eski Hande'yi aradı!

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Erçel'in bu imaj değişikliği dahil olacağı dizi için yapıldı!

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Erçel'in bu imaj değişikliği dahil olacağı dizi için yapıldı!

Saçlarını boyatan Hande Erçel'in "Yalı Çapkını" dizisine dahil olacağı iddiası magazine bomba gibi düştü!

Saçlarını boyatan Hande Erçel'in "Yalı Çapkını" dizisine dahil olacağı iddiası magazine bomba gibi düştü!
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Söylemezsem Olmaz programındaki iddiaya göre, Pelin'in dönüşünden düşünülen verimi alamayan yapım ekibi, Hande Erçel ile anlaştı.

Söylemezsem Olmaz programındaki iddiaya göre, Pelin'in dönüşünden düşünülen verimi alamayan yapım ekibi, Hande Erçel ile anlaştı.

İddiaya göre Erçel, diziye İfakat'ın kızı olarak dahil olacak. Bu da saç rengini az çok açıklıyor gibi...

İddiaya göre Erçel, diziye İfakat'ın kızı olarak dahil olacak. Bu da saç rengini az çok açıklıyor gibi...

İddialar doğruysa "Yalı Çapkını" izlemek için bir sebep daha çıkar!

İddialar doğruysa "Yalı Çapkını" izlemek için bir sebep daha çıkar!

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