Hande Erçel'in Yeni Kızıl İmajının Dahil Olacağı O Dizi İçin Olduğu İddia Edildi
Hande Erçel'in Yeni Kızıl İmajının Dahil Olacağı O Dizi İçin Olduğu İddia Edildi
Kızıl saçlarıyla neye uğradığımızı şaşırtan Hande Erçel'in tarz değişikliğinin nedeni ortaya çıktı: Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Erçel Yalı Çapkını dizisine dahil olacak! Bakalım 👇
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Yeni yılda da en çok konuşulan oyuncu olmaya devam eden Hande Erçel, son zamanlarda magazin gündeminden düşmek bilmiyor.
2024'e aşkla giriş yapan Erçel, Hakan Sabancı ile olan pozlarıyla hayranlarını epey sevindirmişti.
Öte yandan hala yeni kızıl imajına alışmakta zorlananlar da olmadı değil: Her fotoğrafta gözler eski Hande'yi aradı!
Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Erçel'in bu imaj değişikliği dahil olacağı dizi için yapıldı!
Saçlarını boyatan Hande Erçel'in "Yalı Çapkını" dizisine dahil olacağı iddiası magazine bomba gibi düştü!
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Söylemezsem Olmaz programındaki iddiaya göre, Pelin'in dönüşünden düşünülen verimi alamayan yapım ekibi, Hande Erçel ile anlaştı.
İddiaya göre Erçel, diziye İfakat'ın kızı olarak dahil olacak. Bu da saç rengini az çok açıklıyor gibi...
İddialar doğruysa "Yalı Çapkını" izlemek için bir sebep daha çıkar!
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