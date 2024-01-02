Konser Hayalleri Siyah Poşete: Selena Gomez Müzik Kariyerini Sonlandırma Kararı Aldığını Açıkladı
Konser Hayalleri Siyah Poşete: Selena Gomez Müzik Kariyerini Sonlandırma Kararı Aldığını Açıkladı
Kaynak: https://www.broadwayworld.com/bwwmusi...
Selena Gomez'den hayranlarını üzecek haber geldi: Biz daha konserine gidemeden, o müzik kariyerini sonlandırma kararı aldı!
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Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, Disney yıllarından beri birçok gencin hayranı olduğu ve olmaya devam ettiği bir isim.
Uzun zamandır stüdyo yollarıyla arasına dağlar giren Gomez, bu zamana kadar müziğiyle duygularını bize çok başarılı şekilde aktardı.
"E yeni albüm yok mu?" diyen hayranlarına yepyeni bir aşkla çıkagelen Gomez'den, şimdiyse kötü haber geldi.
Yakında çıkacak albümünün muhtemelen son albümü olacağını söyleyen Gomez, oyunculuk ve hayır işlerine zamanını ayıracağını söyledi.
Gomez, ayrıca markası Rare Beauty'ye de daha çok vakit ayırabileceğini belirtti.
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