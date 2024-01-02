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Konser Hayalleri Siyah Poşete: Selena Gomez Müzik Kariyerini Sonlandırma Kararı Aldığını Açıkladı

Konser Hayalleri Siyah Poşete: Selena Gomez Müzik Kariyerini Sonlandırma Kararı Aldığını Açıkladı

Selena Gomez
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 01:35

Selena Gomez'den hayranlarını üzecek haber geldi: Biz daha konserine gidemeden, o müzik kariyerini sonlandırma kararı aldı!

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Kaynak: https://www.broadwayworld.com/bwwmusi...
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Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, Disney yıllarından beri birçok gencin hayranı olduğu ve olmaya devam ettiği bir isim.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, Disney yıllarından beri birçok gencin hayranı olduğu ve olmaya devam ettiği bir isim.

Uzun zamandır stüdyo yollarıyla arasına dağlar giren Gomez, bu zamana kadar müziğiyle duygularını bize çok başarılı şekilde aktardı.

Uzun zamandır stüdyo yollarıyla arasına dağlar giren Gomez, bu zamana kadar müziğiyle duygularını bize çok başarılı şekilde aktardı.

"E yeni albüm yok mu?" diyen hayranlarına yepyeni bir aşkla çıkagelen Gomez'den, şimdiyse kötü haber geldi.

"E yeni albüm yok mu?" diyen hayranlarına yepyeni bir aşkla çıkagelen Gomez'den, şimdiyse kötü haber geldi.

Yakında çıkacak albümünün muhtemelen son albümü olacağını söyleyen Gomez, oyunculuk ve hayır işlerine zamanını ayıracağını söyledi.

Yakında çıkacak albümünün muhtemelen son albümü olacağını söyleyen Gomez, oyunculuk ve hayır işlerine zamanını ayıracağını söyledi.

Gomez, ayrıca markası Rare Beauty'ye de daha çok vakit ayırabileceğini belirtti.

Gomez, ayrıca markası Rare Beauty'ye de daha çok vakit ayırabileceğini belirtti.
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Bu da "Türkiye konseri hayalleri siyah poşete" demek oluyor...

Bu da "Türkiye konseri hayalleri siyah poşete" demek oluyor...

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