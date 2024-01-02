Her Geçen Gün Ten Rengi Açılan Beyonce'nin Son Hali Kim Kardashian'a Benzetildi!
Her Geçen Gün Ten Rengi Açılan Beyonce'nin Son Hali Kim Kardashian'a Benzetildi!
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin son zamanlarda yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken ilk detay ten rengi oluyor. Ünlü sanatçının geçmişe kıyasla her geçen gün beyazlaşan teni hayranlarını da endişelendirdi.
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Hepimizin kraliçe arısı Beyonce'yi tanımayan yoktur: Kendisi attığı her adımla olay bir isim!
Müzik kariyerinde alınmadık ödül bırakmayan Beyonce, yıllar geçse de popülaritesi geçmeyen bir isim.
Geçtiğimiz sene 7 yıllık bir aranın ardından ilk kez kendi başına tura çıkan Beyonce, Renaissance dünya turnesiyle ortalığı kasıp kavurmuştu.
Sadece turneyle kalmayan Beyonce, üstüne muhteşem sahne şovları ve koreografilerden oluşan konserlerin bir filmini çıkardı.
Ancak filmin galasında filmden ya da ünlü konuklardan ziyade Beyonce'nin görünümü konuşuldu: Ünlü sanatçının bembeyaz soluk teni dillere düştü.
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Üstüne bir de selfie geldi: Beyonce'yi görenler başta Kim Kardashian zannetti...
Ünlü şarkıcının gitgide açılan ten rengi bazı kafalarda soru işareti yarattı, bazıları tarafından yine çok beğenildi.
"Her şaheserin bir ucuz kopyası vardır"
"19 yaşındaki bir Tumblr kızına benziyor"
"Bu beyaz kadın da kim?"
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"Bunun gerçekten Kimberley (Kim Kardashian) olduğunu düşündüm"
Sizce gerçekten ten renginde bir değişiklik mi var yoksa saç renginden kaynaklı bir yanılsama mı?
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