Boşanacakları İddia Edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Ele Güne İnat 'Barbie ve Ken' Misali Aşk Pozu!
Boşanacakları İddia Edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Ele Güne İnat 'Barbie ve Ken' Misali Aşk Pozu!
Yine ve yeniden boşanma iddialarıyla gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten iddiaları yalanlayan aşk pozu gecikmedi!
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Türkiye'nin başarısıyla önde gelen oyuncularından Beren Saat ve her şarkısıyla dillere pelesenk olan Kenan Doğulu 2014'te hayatlarını birleştirdiğinden beri magazinin gözde çiftleri arasında yer alıyor.
Kimileri tarafından çok yakıştırılan kimileri tarafındansa hiç yakıştırılmayan ve "yapmacık" bulunan çift, yaşadıkları tüm iniş ve çıkışlara rağmen birbirinin elini bırakmaktan hiç vazgeçmedi biliyorsunuz...
Fakat adettendir, senede en az bir kere "Kenan Doğulu ve Beren saat boşanıyor mu?" haberleri çıkar... Hatta dallanır budaklanır bu iddia ama Beren ve Kenan'a bir şey olmaz.
Geçtiğimiz günlerde de boşanma iddiası ortaya atılmış, herkes çok kale almasa da akıllarda soru işareti bırakmıştı tabii. Fakat yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Kenan Doğulu boşanma iddialarına gülerek cevap vermişti.
"Gizlice boşandılar yazmışlar. Biz de 'Aa boşandık mı?' diye şaşırdık. Çok güldük" açıklamasında bulunan Kenan Doğulu yeni yıla girdiğimiz anlarda da eşinin dudaklarına koca bir öpücük kondurmuştu.
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Ayrılık iddiaları canlarını sıkmış olacak ki, sosyal medyada nadiren beraber paylaşım yapan çiftimizden yeni aşk pozları geldi hemencecik!
Tüm "kara bulutlar dolaşıyor" iddialarına inat müthiş uyumuyla poz veren çifte yorum yağdı tabii.
1. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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