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Model Stormi Bree ile Özel Jetinden İnerken Görüntülenen Joe Jonas'a "Bi Dur Be Adam!" Tepkileri Yağdı

Model Stormi Bree ile Özel Jetinden İnerken Görüntülenen Joe Jonas'a "Bi Dur Be Adam!" Tepkileri Yağdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 15:07

Joe Jonas geçtiğimiz gün bir mankenle birlikte görüntülendi. Akıllarda bu ne hız soruları oluştu. Detaylar içeriğimizde👇

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Gençlik yıllarını ekranlardan takip ettiğimiz, büyüyüp evli barklı olmalarına şahit olduğumuz Jonas Kardeşleri hepimiz tanıyoruz.

Gençlik yıllarını ekranlardan takip ettiğimiz, büyüyüp evli barklı olmalarına şahit olduğumuz Jonas Kardeşleri hepimiz tanıyoruz.

Joe Jonas da aşk hayatıyla ve çıktığı turnelerle adını sık sık duyduğumuz isimlerden biri.

Joe Jonas da aşk hayatıyla ve çıktığı turnelerle adını sık sık duyduğumuz isimlerden biri.

Game of Thrones oyuncusu Sophie Turner ile dünyaevine giren Joe Jonas kızlarının doğumundan kısa bir süre sonra boşanmaya karar vermişti.

Game of Thrones oyuncusu Sophie Turner ile dünyaevine giren Joe Jonas kızlarının doğumundan kısa bir süre sonra boşanmaya karar vermişti.

Ünlü çiftin evliliklerini anlaşamadıkları için bitirme kararları büyük olay yaratmıştı. Joe Jonas Sophie Turner'ın evi ve çocuklarıyla ilgilenmediğini iddia etmişti.

Ünlü çiftin evliliklerini anlaşamadıkları için bitirme kararları büyük olay yaratmıştı. Joe Jonas Sophie Turner'ın evi ve çocuklarıyla ilgilenmediğini iddia etmişti.

Sophie Turner'ı boşamanın ardından birisiyle öpüşürken kameralara yakalanmıştı hatırlarsanız.

Sophie Turner'ı boşamanın ardından birisiyle öpüşürken kameralara yakalanmıştı hatırlarsanız.
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Joe Jonas ise geçtiğimiz gün model Stormi Bree ile özel jetten inerken görüntülendi. Kafalarda aşk iddiaları oluştu tabii.

Joe Jonas ise geçtiğimiz gün model Stormi Bree ile özel jetten inerken görüntülendi. Kafalarda aşk iddiaları oluştu tabii.

Amerikan model Stormi Bree bir güzellik yarışmasının şampiyonu olmayı genç yaşta başarmış ve kariyerine modellik yaparak devam ediyor.

Amerikan model Stormi Bree bir güzellik yarışmasının şampiyonu olmayı genç yaşta başarmış ve kariyerine modellik yaparak devam ediyor.

Ünlü model bir zamanlar Lucky Blue Smith ile beraberdi, hatta çiftin 6 yaşında bir kız çocukları var.

Ünlü model bir zamanlar Lucky Blue Smith ile beraberdi, hatta çiftin 6 yaşında bir kız çocukları var.
people.com

Jonas ve Turner ikilisinin hayranlarının bu görüntülere yorumları gecikmedi tabii. Gelin birlikte bakalım👇

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