Chris Hemsworth'ün Vücudu Hakkında Tüyolarını Vereceği Yeni Paylaşımları "Keşke Spor Eğitmenim Olsa" Dedirtti
Chris Hemsworth'ün Vücudu Hakkında Tüyolarını Vereceği Yeni Paylaşımları "Keşke Spor Eğitmenim Olsa" Dedirtti
Chris Hemsworth çoğumuzun hayran olduğu yakışıklı Hollywood ünlülerinden biri. Sosyal medya hesabında oluşturduğu kanalda sağlık içeriklerini paylaşacağını söyleyen isme birçok yorum geldi. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Thor karakteriyle tanıdığımız, bazen adından çok bu Marvel karakteriyle bahsedilen Chris Hemsworth'ü duymuşsunuzdur.
Yıllardır oynadığı Marvel filmleriyle unutulmaz baş rollerden biri olmayı başaran isim oyunculuk yeteneklerini dünyaya kanıtlamış.
Oynadığı güçlü karakterler dolayısıyla vücuduna da dikkat eden oyuncu, tabii ki fiziğiyle de gözlerine üzerine çekmekte ustalaşmış.
Paylaştığı hikaye ile "2024'teki sağlık ve zindelik rutinime bir göz atmak için katılın" notu ile kanalını ekleyen Hemsworth'e hayranlarından yorumlar gecikmedi👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
1. Oooh, şu güçlü kollara bak! 😏💪 Chris ile de bir egzersiz seansı alabilir miyiz? 😜
2. Bu tek kelimeyle harika, saf ten, dövme yok, en iyi tavsiyeye sahip mantıklı bir annesi olmalı 😂
3. Seni seviyorum başka anneden kardeşim, sen en iyisisin Thor biz birleştik 🤍⚡️🤍
4. Antrenman için sahip olabileceğim en iyi ilham kaynağı. Her zaman güzel, hayatımın aşkı ❤️
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Bu kadar sıkı çalıştığını görmek harika! Tebrikler! 👏👏👏
6. Oyuncu ❌ spor eğitmeni ✅
7. Gizli savaşa hazırlanıyor
8. @chrishemsworth evet kardeşim gittikçe büyümeye başladın bunu yapabilirsin #chris bundan daha değerli 🔨⚒️
9. Yakında Hulk Hogan gibi hazır olacaksın 😊😊
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. kardeşimin gladyatör yapısı var 🔥
11. Çekiç nerede? 💀💀💀
12. Her zamanki gibi etkileyici 👏
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda