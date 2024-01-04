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Chris Hemsworth'ün Vücudu Hakkında Tüyolarını Vereceği Yeni Paylaşımları "Keşke Spor Eğitmenim Olsa" Dedirtti

Chris Hemsworth'ün Vücudu Hakkında Tüyolarını Vereceği Yeni Paylaşımları "Keşke Spor Eğitmenim Olsa" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 13:47

Chris Hemsworth çoğumuzun hayran olduğu yakışıklı Hollywood ünlülerinden biri. Sosyal medya hesabında oluşturduğu kanalda sağlık içeriklerini paylaşacağını söyleyen isme birçok yorum geldi. Detaylar👇

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Thor karakteriyle tanıdığımız, bazen adından çok bu Marvel karakteriyle bahsedilen Chris Hemsworth'ü duymuşsunuzdur.

Thor karakteriyle tanıdığımız, bazen adından çok bu Marvel karakteriyle bahsedilen Chris Hemsworth'ü duymuşsunuzdur.

Yıllardır oynadığı Marvel filmleriyle unutulmaz baş rollerden biri olmayı başaran isim oyunculuk yeteneklerini dünyaya kanıtlamış.

Yıllardır oynadığı Marvel filmleriyle unutulmaz baş rollerden biri olmayı başaran isim oyunculuk yeteneklerini dünyaya kanıtlamış.

Oynadığı güçlü karakterler dolayısıyla vücuduna da dikkat eden oyuncu, tabii ki fiziğiyle de gözlerine üzerine çekmekte ustalaşmış.

Oynadığı güçlü karakterler dolayısıyla vücuduna da dikkat eden oyuncu, tabii ki fiziğiyle de gözlerine üzerine çekmekte ustalaşmış.

Paylaştığı hikaye ile "2024'teki sağlık ve zindelik rutinime bir göz atmak için katılın" notu ile kanalını ekleyen Hemsworth'e hayranlarından yorumlar gecikmedi👇

Paylaştığı hikaye ile "2024'teki sağlık ve zindelik rutinime bir göz atmak için katılın" notu ile kanalını ekleyen Hemsworth'e hayranlarından yorumlar gecikmedi👇

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1. Oooh, şu güçlü kollara bak! 😏💪 Chris ile de bir egzersiz seansı alabilir miyiz? 😜

1. Oooh, şu güçlü kollara bak! 😏💪 Chris ile de bir egzersiz seansı alabilir miyiz? 😜

2. Bu tek kelimeyle harika, saf ten, dövme yok, en iyi tavsiyeye sahip mantıklı bir annesi olmalı 😂

2. Bu tek kelimeyle harika, saf ten, dövme yok, en iyi tavsiyeye sahip mantıklı bir annesi olmalı 😂

3. Seni seviyorum başka anneden kardeşim, sen en iyisisin Thor biz birleştik 🤍⚡️🤍

3. Seni seviyorum başka anneden kardeşim, sen en iyisisin Thor biz birleştik 🤍⚡️🤍

4. Antrenman için sahip olabileceğim en iyi ilham kaynağı. Her zaman güzel, hayatımın aşkı ❤️

4. Antrenman için sahip olabileceğim en iyi ilham kaynağı. Her zaman güzel, hayatımın aşkı ❤️
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5. Bu kadar sıkı çalıştığını görmek harika! Tebrikler! 👏👏👏

5. Bu kadar sıkı çalıştığını görmek harika! Tebrikler! 👏👏👏

6. Oyuncu ❌ spor eğitmeni ✅

6. Oyuncu ❌ spor eğitmeni ✅

7. Gizli savaşa hazırlanıyor

7. Gizli savaşa hazırlanıyor

8. @chrishemsworth evet kardeşim gittikçe büyümeye başladın bunu yapabilirsin #chris bundan daha değerli 🔨⚒️

8. @chrishemsworth evet kardeşim gittikçe büyümeye başladın bunu yapabilirsin #chris bundan daha değerli 🔨⚒️

9. Yakında Hulk Hogan gibi hazır olacaksın 😊😊

9. Yakında Hulk Hogan gibi hazır olacaksın 😊😊
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10. kardeşimin gladyatör yapısı var 🔥

10. kardeşimin gladyatör yapısı var 🔥

11. Çekiç nerede? 💀💀💀

11. Çekiç nerede? 💀💀💀

12. Her zamanki gibi etkileyici 👏

12. Her zamanki gibi etkileyici 👏

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