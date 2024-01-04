Fon Vaadiyle Büyük Dolandırıcılık: Seçil Erzan'ın Eski Galatasaraylı Futbolcuyu da Aradığı Ortaya Çıktı!

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'de kaleme aldığı yazısıyla beraber gün yüzüne çıkan savunmada bir de 'Ben dolandırıldım. Fon denen bir şey çıktı. İradem dışında oldu bu. Galatasaray’daki futbolcularla yakın olduğum dönemde paralarını değerlendirme konusunda destek oluyordum, doğru ürünler, arsa almalarını sağlıyordum. İnsanların parasını zimmetle almadım. Birileri beni dolandırdı, ben de bu duruma geldim.' açıklamaları vardı.