Fon Vaadiyle Büyük Dolandırıcılık: Seçil Erzan'ın Eski Galatasaraylı Futbolcuyu da Aradığı Ortaya Çıktı!
Fon Vaadiyle Büyük Dolandırıcılık: Seçil Erzan'ın Eski Galatasaraylı Futbolcuyu da Aradığı Ortaya Çıktı!
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında da oldukça ünlü futbolcuların da yer aldığı 19 kişiyi yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı iddiası büyük ses getirdi. Bu isimlere dahil edilmek istenen bir isim daha olduğu ortaya çıktı. Bu detay ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın paylaşımıyla öğrenildi.
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Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, kurduğu 'ponzi' sistemiyle büyük bir fon vurgunu yaptığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.
Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da yer aldığı 19 kişiyi yüksek kâr vaadinde bulunarak dolandırdığı konuşulan Erzan davası günden güne büyüyor.
Türkiye'nin en çok tartışılan gündemlerinden biri haline gelen Seçil Erzan davasıyla ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor.
20 Kasım günü savunma veren Erzan "Dolandırıcı olsaydım, gemi batar, ben kurtulurdum. Bakiyenin birilerinin evlerinde, arabasında, kolundaki saatlerde, yurt dışı seyahatlerinde, ikinci evlerinde, üçüncü yazlıklarında, cebinde olduğunu herkesin bildiğini biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Hepimizin yakından tanıdığı futbolcuları dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan'ın bu isimlere ek Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'yı da aradığı ortaya çıktı.
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Erzan'ın 2018 yılında futbol kariyerini noktalayan Hakan Balta'ya ulaşmaya çalıştığını açıklayan kişi ise eşi Derya Balta oldu.
Kendisine "Abla Seçil Erzan olayına ne diyorsun?" diye soran bir takipçisine yanıt veren Derya Balta, "Buna da değineyim. Bizi de aradı evet zamanında. "İlgilenmiyorum" dedim. Kapattım telefonu" diye yanıt verdi.
Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz 👇
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