Seçil Erzan'ın Savunmasındaki Detaylar Ortaya Çıktı: "Dolandırılan Benim, Önüme Mermi Koydular"

Birçok ünlü futbolcuyu yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın 20 Kasım'da yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı. Erzan'ın mahkemede asıl dolandırılanın kendisi olduğunu söylediği belirtiliyor.

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