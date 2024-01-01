Seçil Erzan'ın Savunmasındaki Detaylar Ortaya Çıktı: "Dolandırılan Benim, Önüme Mermi Koydular"
Seçil Erzan'ın Savunmasındaki Detaylar Ortaya Çıktı: "Dolandırılan Benim, Önüme Mermi Koydular"
Birçok ünlü futbolcuyu yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın 20 Kasım'da yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı. Erzan'ın mahkemede asıl dolandırılanın kendisi olduğunu söylediği belirtiliyor.
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Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'de yayımlanan "Seçil Erzan: Asıl dolandırılan benim" başlıklı yazısında Erzan'ın mahkemede yaptığı savunmadan öne çıkanları paylaştı. İşte savunmada dikkat çeken bölümler ⬇️
"Dolandırıcı olsaydım, gemi batar, ben kurtulurdum. Bakiyenin birilerinin evlerinde, arabasında, kolundaki saatlerde, yurt dışı seyahatlerinde, ikinci evlerinde, üçüncü yazlıklarında, cebinde olduğunu herkesin bildiğini biliyorum."
"Ben dolandırıldım. Fon denen bir şey çıktı. İradem dışında oldu bu. Galatasaray’daki futbolcularla yakın olduğum dönemde paralarını değerlendirme konusunda destek oluyordum, doğru ürünler, arsa almalarını sağlıyordum. İnsanların parasını zimmetle almadım. Birileri beni dolandırdı, ben de bu duruma geldim."
"Annemi yaka paça dışarı attı tefeciler. Arabamı sattım, her şeyi sattım. Bu insanların faiz adı altında aza değil, normale tamah etmemeleri beni bu hale getirdi. Yüzlerce senet verdim."
"7/24 evime geldiler, kapılar yumruklandı, bankada beni esir aldılar. Arabama GPS taktılar. Kolumdan saatimi aldılar. Tartakladılar. Önüme mermi koydular. "
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