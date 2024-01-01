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2024 Buz Gibi Geldi! Kutup Soğukları Kapıda

2024 Buz Gibi Geldi! Kutup Soğukları Kapıda

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.01.2024 - 14:00

Yeni yılla birlikte kutup soğukları kapıda. Ocak ayının ikinci haftası itibarıyla hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesi bekleniyor.

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Yeni yıla girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında önemli değişim bekleniyor.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında önemli değişim bekleniyor.

Popüler hava durumu hesabı 'Hava Forum', ocak ayının ikinci haftası itibarıyla kutup soğuklarının beklendiğini duyurdu.

Popüler hava durumu hesabı 'Hava Forum', ocak ayının ikinci haftası itibarıyla kutup soğuklarının beklendiğini duyurdu.

Hava Forum'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu açıklamalarda bulunuldu ⬇️

Hava Forum'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu açıklamalarda bulunuldu ⬇️

"Yeni yıl, yeni başlangıç... Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, hoş geldin 2024..."

"Yeni yıl, yeni başlangıç... Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, hoş geldin 2024..."

Hava Forum'un 'Kutup Soğukları' paylaşımı ⬇️

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