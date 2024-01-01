IMEI Kaydı, Restoranlar, Kiralık Evler! Yeni Yılda Hayatımızda Neler Değişecek?
IMEI Kaydı, Restoranlar, Kiralık Evler! Yeni Yılda Hayatımızda Neler Değişecek?
Yeni yılla birlikte bazı düzenlemeler de hayata geçti. Restoranlardan günlük kiralık evlere kadar birçok alanda yeni uygulamalar 1 Ocak itibarıyla artık hayatımızda.
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Restoran, lokanta ve kafelerde yeni yılla birlikte girişlerde artık fiyat tarifesi görünür bir şekilde olmak zorunda.
2024'te günlük kiralık evler de sıkı denetim altında olacak. Yetki izin belgesi almadan kiralama yapanlara 100 bin lira para cezası var.
Yeni yılla birlikte şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı da zorunlu oldu. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde elektronik ortamda yer alacak.
Bir başka düzenleme ise yurt dışından getirilen telefonlar için olacak. Cep telefonu IMEI numaraları kayıt işlemleri, ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesap ile gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar IMEI kaydı yapamayacak.
Yeni yılda kalitesiz inşaat demiri kullanımını engellemek için bu alanda da sıkı takip olacak. İnşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından binalarda kullanım aşamasına kadar elektronik verilerle izlenecek.
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