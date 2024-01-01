AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Adaylar İçin de Tarih Netleşti Gibi
AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Adaylar İçin de Tarih Netleşti Gibi
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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi aday tespit belirleme çalışmalarına yoğunlaşan AK Parti'de kampanya çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
AK Parti mart ayında yapılacak yerel seçimlerde "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganını kullanacak.
AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ve Ankara adaylarının da bulunduğu isimleri ise 7 ve 15 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.
30 Ocak tarihi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı açıkladığı tarihe denk gelmesi bakımından biraz daha ön planda.
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Ülkeyi yüzyıl geriye götürdüler... Daha da geri gitmek istiyorlar... 😡😡😡