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AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Adaylar İçin de Tarih Netleşti Gibi

AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Adaylar İçin de Tarih Netleşti Gibi

AK Parti
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.01.2024 - 08:39

AK Parti'nin yerel seçimlerdeki sloganı belli oldu. İktidar, yerel seçimler için yapılan hazırlık kapsamında sahaya “Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” sloganıyla çıkacak.

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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi aday tespit belirleme çalışmalarına yoğunlaşan AK Parti'de kampanya çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti mart ayında yapılacak yerel seçimlerde "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganını kullanacak.

AK Parti mart ayında yapılacak yerel seçimlerde "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganını kullanacak.

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ve Ankara adaylarının da bulunduğu isimleri ise 7 ve 15 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ve Ankara adaylarının da bulunduğu isimleri ise 7 ve 15 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

30 Ocak tarihi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı açıkladığı tarihe denk gelmesi bakımından biraz daha ön planda.

30 Ocak tarihi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı açıkladığı tarihe denk gelmesi bakımından biraz daha ön planda.
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Halil Değerli

Ülkeyi yüzyıl geriye götürdüler... Daha da geri gitmek istiyorlar... 😡😡😡