Cübbeli Ahmet, Seçimlerin 20 Yılda Bir Yapılmasını İstedi: "Bu Kafayla Biz Vatanı Kurtaramayız"
Cübbeli Ahmet, Seçimlerin 20 Yılda Bir Yapılmasını İstedi: "Bu Kafayla Biz Vatanı Kurtaramayız"
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'de siyasetçilerin 2-3 yılda bir yapılan seçimler nedeniyle duruş gösteremediğini iddia etti. Ünlü'ye göre çözüm ise seçimleri 10-20 yıllık periyotlarla yapmak.
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Katıldığı televizyon programlarında aldığı yüksek reytinglerle bilinen Cübbeli Ahmet bu kez seçim zamanlamasına yönelik yaptığı çıkışla gündemde.
Cübbeli Ahmet, hükümetlerin oy kaygısı nedeniyle milli duruş göstermekte zorlandığını söyledi.
Cübbeli Ahmet'in bu soruna çözümü ise biraz ilginç. "Bu rahatlık bize battı. Mesala biz şu an Gazze'yi durdurabiliriz ama göze alamıyoruz. Neden? Ekonomi bozulur diye. Ekonomi bozulunca seçim kaybedilir. Bütün mesele burdan çıkıyor" diyen Cübbeli Ahmet'e göre seçimler 10-20 yılda bir yapılırsa çok daha milli duruş gösteren hükümetler de ortaya çıkabilir.
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