Cübbeli Ahmet, Seçimlerin 20 Yılda Bir Yapılmasını İstedi: "Bu Kafayla Biz Vatanı Kurtaramayız"

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'de siyasetçilerin 2-3 yılda bir yapılan seçimler nedeniyle duruş gösteremediğini iddia etti. Ünlü'ye göre çözüm ise seçimleri 10-20 yıllık periyotlarla yapmak.