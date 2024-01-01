İstanbul'da Yeni Yılın İlk Sabahında Büyük Filistin Yürüyüşü
İstanbul'da Yeni Yılın İlk Sabahında Büyük Filistin Yürüyüşü
Yeni yılın ilk sabahında yüz binlerce kişi sabah namazının ardından Filistin için yürüyüş gerçekleştirdi.
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Yeni yılın ilk sabahında on binlerce kişi Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazında buluştu.
Ardından Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum toplum kuruluşunun katılımıyla yürüyüş yapıldı.
Yürüyüş saatlerinde Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı ve büyük bir kalabalık oluştu.
Yürüyüş, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" adı altında yapıldı.
İşte büyük katılımla yapılan yürüyüşten görüntüler ⬇️
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