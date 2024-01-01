Yeni Yıl Büyük Depremle Başladı: Japonya 7.4 ile Sallandı, Tsunami Çanları Çalıyor!
Yeni Yıl Büyük Depremle Başladı: Japonya 7.4 ile Sallandı, Tsunami Çanları Çalıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.
Depremin etkili olduğu bazı yerlerde yıkılan binaların olduğu bildirildi. Can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken bazı bölgelerde ilk dalgalar kıyıya ulaştı.
Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı da geldi. Japon kamu yayıncısı NHK TV, dalgaların 5 metreye kadar çıkabileceğini duyurarak, kıyıda yaşayanların 'olabildiğince hızlı bir şekilde yüksek araziye veya yakındaki bir binanın tepesine çıkmaya' çağırdı.
Japonya'daki deprem anına ilişkin sosyal medyaya düşen ilk görüntüler ⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
⬇️
⬇️
⬇️
AFAD'ın şiddetli depreme ilişkin paylaşımı ⬇️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda