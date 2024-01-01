Yeni Yılın İlk Sabahındaki Filistin Yürüyüşüne Kaç Kişi Katıldı? Ünlü Gazeteci Adem Metan Rakam Paylaştı
Yeni Yılın İlk Sabahındaki Filistin Yürüyüşüne Kaç Kişi Katıldı? Ünlü Gazeteci Adem Metan Rakam Paylaştı
Yeni yılın ilk sabahında yapılan büyük Filistin mitingine 250 bine yakın katılım olduğu bildiriliyor.
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İstanbul'da yeni yılın ilk gününde sabah namazın ardından oldukça yoğun bir kalabalık Filistin için yürüyüş yapmıştı.
Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte Galata Köprüsü neredeyse tamamen dolmuştu.
‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşünde ayrıca İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da bir konuşma yapmıştı.
Yürüyüşe katılım sayısına ilişkin ilk bilgi ise gazeteci Adem Metan'dan geldi.
Adem Metan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yürüyüşe 250 bin kişinin katıldığını öne sürdü ⬇️
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