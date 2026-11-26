Bir Zamanlar Düğünlerini Bile Orada Yapmışlardı! Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Şato Kavgası Sona Erdi
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Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olan Angelina Jolie ile Brad Pitt, boşanmalarının ardından Fransa'daki şatoları nedeniyle karşı karşıya gelmişti. 2014 yılında evlendikleri Château Miraval yüzünden yıllardır hukuk mücadelesi veren eski eşlerden sürpriz bir haber geldi. İkili, mahkeme dışında anlaşarak şato kavgasına son verdi.
Bir zamanlar aşklarının simgesi olan şato, yıllar sonra dava konusu olmuştu.
Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde nihayet anlaşma sağlandı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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