Kaplumbağalar yere dökülen yaprakları da yiyor; böylece topraktaki çürüme ve besin döngüsü hızlanıyor. Araştırmacılar bu üç işlev nedeniyle dev kaplumbağaları adanın 'ekosistem mühendisleri' olarak tanımlıyor.

Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi'nden Sergio García-Peña, kaplumbağa salmanın yabancı bitkileri kontrol etmede geleneksel mekanik temizleme yöntemlerinden daha etkili ve daha ekonomik bir yol olduğunu söyledi.