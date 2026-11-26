Adaya Bırakılan 10 Dev Kaplumbağa, İki Ayda Doğanın Dengesini Değiştirdi
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Seyşeller'deki Aride Adası'na bırakılan 10 Aldabra dev kaplumbağası, adada uzun süredir işlemeyen doğal süreçleri yeniden başlattı. Kaplumbağalar kısa sürede binlerce yerli bitki tohumunu adaya yaydı. Üstelik işin büyük kısmını yalnızca birkaç kaplumbağa yaptı.
Gelin birlikte bakalım.
Kaplumbağalar iki ayda 11 binden fazla tohumu dışkılarıyla adanın farklı noktalarına taşıdı.
Adaya dışarıdan gelmiş 54 bitki türünü yiyerek bu bitkilerin büyümesini sınırladılar.
On kaplumbağadan yalnızca üçü, yerli tohumların yüzde 80'inden fazlasını tek başına dağıttı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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