Seçil Erzan'ın İki Ayrı Sevgilisinin Fatih Terim'i ve Arda Turan'ı Kıskandığı Yazışmalar Ortaya Çıktı

Seçil Erzan: Lütfen aç telefonunu

Seçil Erzan: Bu adamlar daha çok kudurdu

Seçil Erzan: Arda benim kardeşim. 15 yaş küçük benden

Seçil Erzan: Herşeyi yanlış anlamışsın bitanem

Seçil Erzan: 2 milyon TL kredi verdik

Seçil Erzan: Araba olmuyor mu ?

Seçil Erzan: Bu çocuklar benim kapıma gelmesin

Atilla Baştaş: Hele bu kadar seni severken, hani kardeşindi

Seçil Erzan: Kardeşim işte Kuran çarpsın

Seçil Erzan: Allah canımı alsın

Seçil Erzan: Ara sor yanında konuşayım

Atilla Baltaş: Ve otururken orada yanındayken

Seçil Erzan: O da kardeşi de beni abla gibi seviyorlar. Allah şahidim olsun

Seçil Erzan: Eşi ile de tanışıyorum. Yemin ederim. Kuran çarpsın. Annemin üzerine yemin ederim.