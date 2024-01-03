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Seçil Erzan'ın İki Ayrı Sevgilisinin Fatih Terim'i ve Arda Turan'ı Kıskandığı Yazışmalar Ortaya Çıktı

Seçil Erzan'ın İki Ayrı Sevgilisinin Fatih Terim'i ve Arda Turan'ı Kıskandığı Yazışmalar Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.01.2024 - 14:32

Seçil Erzan skandalıyla ilgili gelişmeler bitmiyor. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Seçil Erzan'ın iki ayrı sevgilisi, Fatih Terim'i ve Arda Turan'ı kıskandı. Mahkeme kayıtlarına geçen o yazışmaların detayları burada 👇

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Bankacı Seçil Erzan'ın oluşturduğu ponzi sistemi ile yapılan büyük fon vurgunu ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bankacı Seçil Erzan'ın oluşturduğu ponzi sistemi ile yapılan büyük fon vurgunu ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Pointer isimli haber sitesi, Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yeni bir WatsApp yazışmasının ortaya çıktığını iddia etmişti. Arda Turan'ın Hac'da olduğu sırada gerçekleşen o yazışma şöyleydi:

Geçtiğimiz gün Pointer isimli haber sitesi, Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yeni bir WatsApp yazışmasının ortaya çıktığını iddia etmişti. Arda Turan'ın Hac'da olduğu sırada gerçekleşen o yazışma şöyleydi:

Seçil Erzan:

'Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım.'

Arda Turan:

'Allah'ım sana geliyorum:))'

Erzan:

'Sen bir tanesin iyi ki varsın.'

Arda Turan:

'Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona.'

Erzan:

'350 teslim ettim. Kalanı sen gelince.'

Arda Turan:

'100 binle çarp sevap o kadar???? Kabe'deyken verdin ya :)'

Daha sonra Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki bir başka WatsApp yazışmasının daha ortaya çıktığı iddia edildi.

Daha sonra Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki bir başka WatsApp yazışmasının daha ortaya çıktığı iddia edildi.

Seçil ErzanHocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4 e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye 

Fatih Terim: 20.000 $?ı buradan mı aldık 

Seçil Erzan: Müsait misiniz arıyayım mı? 

Fatih Terim: Ok

Seçil Erzan4.067.412 TL bugün dönüşümüz vardı, 177834 TL ( 20 bin usd ) için içinden aldırdım, kalan 3.889,577 TL yi günlük yaptırdım kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona alırız hocam.

Fatih TerimTamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam 

Seçil ErzanSevgiler hocam 

Patronlar Dünyasında yayınlanan habere göre Seçil Erzan'ı iş insanı sevgilisi Atilla Baltaş, Arda Turan'dan; evlilik hazırlığı içinde olduğu Candaş Gürol ise Fatih Terim'den kıskandı.

Patronlar Dünyasında yayınlanan habere göre Seçil Erzan'ı iş insanı sevgilisi Atilla Baltaş, Arda Turan'dan; evlilik hazırlığı içinde olduğu Candaş Gürol ise Fatih Terim'den kıskandı.

Atilla Baltaş ve Candaş Gürol'un birbirlerinden haberleri yoktu.

Mahkeme kayıtlarına geçen Atilla Baltaş ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşma şu şekilde:

Mahkeme kayıtlarına geçen Atilla Baltaş ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşma şu şekilde:

Seçil Erzan: Lütfen aç telefonunu

Seçil Erzan: Bu adamlar daha çok kudurdu

Seçil Erzan: Arda benim kardeşim. 15 yaş küçük benden 

Seçil Erzan: Herşeyi yanlış anlamışsın bitanem

Seçil Erzan: 2 milyon TL kredi verdik

Seçil Erzan: Araba olmuyor mu ? 

Seçil Erzan: Bu çocuklar benim kapıma gelmesin 

Atilla Baştaş: Hele bu kadar seni severken, hani kardeşindi

Seçil Erzan: Kardeşim işte Kuran çarpsın 

Seçil Erzan: Allah canımı alsın 

Seçil Erzan: Ara sor yanında konuşayım 

Atilla Baltaş: Ve otururken orada yanındayken 

Seçil Erzan: O da kardeşi de beni abla gibi seviyorlar. Allah şahidim olsun

Seçil Erzan: Eşi ile de tanışıyorum. Yemin ederim. Kuran çarpsın. Annemin üzerine yemin ederim.

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Erzan'ın evlilik hazırlığı yaptığı Candaş Gürol'un, Fatih Terim'i kıskandığı mesajlaşmalar ise şöyle:

Erzan'ın evlilik hazırlığı yaptığı Candaş Gürol'un, Fatih Terim'i kıskandığı mesajlaşmalar ise şöyle:

"Beni aldattın belki defalarca..."

"Beni aldattın belki defalarca..."

Candaş Gürol: Fatih işin içinde !!! Ben eminim! Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmediğim daha cok sey var ben eminim 

Candaş Gürol: Kafayı yiyorum kafayı 

Candaş Gürol: Bir aksam icip geldin 'bankadan arkadaşlarla karşılaştık' dedin 

Candaş Gürol: O da kim bilir neydi 

Candaş Gürol: Beni aldattın belki de

Candaş Gürol: Defalarca 

Seçil Erzan: Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne Fatih ne Hoca ilişkisi 

Seçil Erzan: Söylediğim her şey doğru

Seçil Erzan davası ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...

Seçil Erzan davası ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...

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