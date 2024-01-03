Seçil Erzan'ın İki Ayrı Sevgilisinin Fatih Terim'i ve Arda Turan'ı Kıskandığı Yazışmalar Ortaya Çıktı
Seçil Erzan'ın İki Ayrı Sevgilisinin Fatih Terim'i ve Arda Turan'ı Kıskandığı Yazışmalar Ortaya Çıktı
Seçil Erzan skandalıyla ilgili gelişmeler bitmiyor. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Seçil Erzan'ın iki ayrı sevgilisi, Fatih Terim'i ve Arda Turan'ı kıskandı. Mahkeme kayıtlarına geçen o yazışmaların detayları burada 👇
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Bankacı Seçil Erzan'ın oluşturduğu ponzi sistemi ile yapılan büyük fon vurgunu ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Pointer isimli haber sitesi, Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yeni bir WatsApp yazışmasının ortaya çıktığını iddia etmişti. Arda Turan'ın Hac'da olduğu sırada gerçekleşen o yazışma şöyleydi:
Daha sonra Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki bir başka WatsApp yazışmasının daha ortaya çıktığı iddia edildi.
Patronlar Dünyasında yayınlanan habere göre Seçil Erzan'ı iş insanı sevgilisi Atilla Baltaş, Arda Turan'dan; evlilik hazırlığı içinde olduğu Candaş Gürol ise Fatih Terim'den kıskandı.
Mahkeme kayıtlarına geçen Atilla Baltaş ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşma şu şekilde:
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Erzan'ın evlilik hazırlığı yaptığı Candaş Gürol'un, Fatih Terim'i kıskandığı mesajlaşmalar ise şöyle:
"Beni aldattın belki defalarca..."
Seçil Erzan davası ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...
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