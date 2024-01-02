Fon Vurgunu Soruşturmasında Yeni Ayrıntı: Seçil Erzan ile Fatih Terim Arasındaki Mesaj Trafiği Ortaya Çıktı
Aralarında ünlü futbolcularında bulunduğu 19 kişiyi kurduğu fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki mesaj trafiği ortaya çıktı.
Kurduğu 'ponzi' sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 19 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın dosyasına yeni ayrıntılar eklenmeye devam ediyor.
Adli Bilişim Uzmanı, Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı Recep Kalaycı tarafından incelenerek dosyaya eklenen 553 sayfalık raporda Erzan'ın mağdurlarla olan mesaj trafiği yer aldı.
Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atillla'nın ulaştığı mesajlar arasında Fatih Terim ve Seçil Erzan arasında 4 Ekim 2021'den 10 Mart 2023'e kadar süren mesaj trafiği yer aldı.
Terim ile Erzan arasında yaşanan ilk görüşme 4 Ekim 2021'de "Degerli Musterimiz, 04.10.2021 tarihinde, Bakirkoy Ozel Bankacilik Merkezi Subesi 1175- 51***12-351 nolu hesaptan, 3.889.577,08 TRY vadeli mevduat hesabi acilmistir. Vadeli hesap faiz orani % 17,6, vade sonu tarihi 05.10.2021 dir. Vade sonundaki net faiz kazanciniz 1781,74 TRY dir." mesajıyla başladı.
Mesajlaşmanın devamı şu şekilde:
Seçil Erzan: Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4 e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye
Fatih Terim: 20.000 $?ı buradan mı aldık
Seçil Erzan: Müsait misiniz arıyayım mı?
Fatih Terim: Ok
Seçil Erzan: 4.067.412 TL bugün dönüşümüz vardı, 177834 TL ( 20 bin usd ) için içinden aldırdım, kalan 3.889,577 TL yi günlük yaptırdım kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona alırız hocam.
Fatih Terim: Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam
Seçil Erzan: Sevgiler hocam