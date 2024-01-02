Fon Vurgunu Soruşturmasında Yeni Ayrıntı: Seçil Erzan ile Fatih Terim Arasındaki Mesaj Trafiği Ortaya Çıktı

Mesajlaşmanın devamı şu şekilde:

Seçil Erzan: Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4 e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye

Fatih Terim: 20.000 $?ı buradan mı aldık

Seçil Erzan: Müsait misiniz arıyayım mı?

Fatih Terim: Ok

Seçil Erzan: 4.067.412 TL bugün dönüşümüz vardı, 177834 TL ( 20 bin usd ) için içinden aldırdım, kalan 3.889,577 TL yi günlük yaptırdım kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona alırız hocam.

Fatih Terim: Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam

Seçil Erzan: Sevgiler hocam