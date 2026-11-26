Bauer'ın 1,91, Jeannot'un 1,88 boyunda olduğu karşılaşmada ikili, ilk periyotta merkez çemberin yakınında eldivenlerini indirdi. Önce yaklaşık 20 saniye boyunca birbirinin çevresinde dönüp açık aradılar, ardından 40'tan fazla yumruk attılar. Yumrukların hepsi isabet etmedi, ama Bauer'ın kaskı yerinden fırladı, Jeannot ise bir ara etrafında döndürüldü. İkisi de ayakta kaldı; hakemler araya girdiğinde kavga bir dakikaya yaklaşmıştı.

İki oyuncu da penaltı kutusuna gitti, kenardaki oyuncular ise takım arkadaşlarıyla yumruk selamlaşması yaptı. ESPN'in aktardığına göre ikili, maç öncesi ısınma sırasında da sohbet ederken görülmüştü. Jeannot bunu şöyle anlattı: 'Ona sadece ligde kendine bir isim yaptığını söyledim.'

Marco Sturm kavgaya 'Gördüğüm en iyi kavgalardan biri. Jeano, vay be, inanılmaz' diyerek tepki gösterdi. NHL'de 14 sezon forma giyen antrenör, kendi döneminde kavgaların daha açık ve düz geçtiğini, 'savunma da yapı da yoktu' dediğini ekledi.