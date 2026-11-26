Jeannot İle Bauer NHL Buzunda Birbirine Girdi: Bir Dakikaya Yakın Sürede 40'tan Fazla Yumruk Atıldı
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Boston Bruins forveti Tanner Jeannot ile Winnipeg Jets savunmacısı Tyrel Bauer, NHL'de çarşamba gecesi TD Garden'da oynanan maçın ilk periyodunda eldivenleri çıkarıp 40'tan fazla yumruk attı. Neredeyse bir dakika süren kavganın ardından iki isim de penaltı kutusuna gitti, iki takımın yedek kulübesi de boşaldı. Bruins'in ikinci sezonundaki başantrenörü Marco Sturm kavgayı 'gördüğüm en iyi kavgalardan biri' diye niteledi; maçı ise Jets 4-2 kazandı.
[Kaynak: ESPN]
Eldivenler merkez çemberin yakınında çıktı, iki oyuncu yaklaşık 20 saniye boyunca birbirini kolladı.
Bauer'ın sezondaki beşinci, Jeannot'un dördüncü kavgasıydı.
Kavga Bruins'e aradığı ivmeyi getirmedi, Jets maçı 4-2 kazandı.
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