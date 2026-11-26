Alışveriş Arabasını Kimse Kullanmayınca Mucidi İlginç Bir Yönteme Başvurdu
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Bugün markete girer girmez aldığımız alışveriş arabası, 1937'de ilk çıktığında kimsenin kullanmak istemediği bir icattı. Erkekler onu itmeyi kendilerine yediremedi, kadınlar ise bebek arabası itmekten sıkıldıklarını söyledi. Mucidi Sylvan Goldman, bu direnci kırmak için ilginç bir yola başvurdu.
İşte detaylar...
Goldman, müşterilerin sepet dolup ağırlaşınca alışverişi bıraktığını fark etti.
Gazete ilanları yetmedi, Goldman bile ilk tepkinin olumlu olmadığını yıllar sonra kabul etti.
Goldman, mağazalarında araba itmeleri için kadın ve erkek mankenler tuttu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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