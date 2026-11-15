Market Arabasını 6-5-4-3-2-1 Kuralına Göre Doldurmaya Başladılar

Sebze ve meyvelerin taze olması şart değil; konserve ya da dondurulmuş ürünler de sayılıyor. Protein için et, tofu, yumurta, peynir ya da yoğurt, nişasta için ekmek, makarna, pirinç ya da patates seçilebiliyor. Sos grubuna ise humus ya da ketçap gibi ürünler giriyor.

Keyif ürünü kişinin kendine ayırdığı tek kaçamak. Ama bu, bütçeyi aşacak pahalı bir ürün almak anlamına gelmiyor.