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Market Arabasını 6-5-4-3-2-1 Kuralına Göre Doldurmaya Başladılar

Market Arabasını 6-5-4-3-2-1 Kuralına Göre Doldurmaya Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 08:43
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Markette ne alacağını düşünerek koridorlarda dolaşanlar için sosyal medyada yayılan bir yöntem var: 6-5-4-3-2-1 kuralı. Sepete her gıda grubundan belirli sayıda ürün koymayı öneren yöntem, hem bütçeyi hem de çöpe giden yiyecek miktarını azaltmayı amaçlıyor.

İşte detaylar...

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Yöntemi ABD'li yemek içerik üreticisi Will Coleman geliştirdi.

Yöntemi ABD'li yemek içerik üreticisi Will Coleman geliştirdi.

Brooklyn'de yaşayan tarif geliştiricisi Coleman'ın '6'dan 1'e' adını verdiği sistem, TikTok ve Instagram'da kısa sürede yayıldı. Coleman, yöntemi para ve yiyecek israfından, markette ne alacağını düşünerek saatler geçirmekten bıktığı için geliştirdiğini anlatıyor.

Coleman'a göre yöntem, haftada bir kez markete gidip bütün haftanın ihtiyacını karşılamak için tasarlandı. Kalabalık aileler haftada iki kez gidebilir.

Sepete 6 sebze, 5 meyve, 4 protein, 3 nişasta, 2 sos ve 1 keyif ürünü giriyor.

Sepete 6 sebze, 5 meyve, 4 protein, 3 nişasta, 2 sos ve 1 keyif ürünü giriyor.

Sebze ve meyvelerin taze olması şart değil; konserve ya da dondurulmuş ürünler de sayılıyor. Protein için et, tofu, yumurta, peynir ya da yoğurt, nişasta için ekmek, makarna, pirinç ya da patates seçilebiliyor. Sos grubuna ise humus ya da ketçap gibi ürünler giriyor.

Keyif ürünü kişinin kendine ayırdığı tek kaçamak. Ama bu, bütçeyi aşacak pahalı bir ürün almak anlamına gelmiyor.

Rakamlar kesin bir kural değil.

Rakamlar kesin bir kural değil.

Coleman, bazı haftalar dört yerine beş protein gerekebileceğini, ama bunun hiç kullanılmayacak 10 protein almaktan çok daha iyi olduğunu söylüyor. Miktarlar evdeki kişi sayısına göre artırılabiliyor: Dört kişilik bir aile iki paket tavuk göğsü alırken bir çift için tek paket yetebiliyor. Aynı üründen birkaç paket almak da tek ürün sayılıyor.

Coleman, yöntem sayesinde yüzlerce dolar tasarruf ettiğini ve artık yiyecek çöpe atmadığını söylüyor.

Peki bu yöntem herkese uyar mı?

Peki bu yöntem herkese uyar mı?

Bazı kullanıcılar kuralın tek yaşayanlara daha uygun olduğunu, ailelerde uygulamanın zorlaştığını söylüyor. Çok sebze ve meyve tüketmeyenler için de alınan ürünler buzdolabında çürüyebiliyor.

Tuz ve un gibi temel mutfak malzemeleri ile içecekler listede yer almıyor. Listeye sıkı sıkıya bağlı kalanlar, marketteki indirimlerden stok yapma fırsatını da kaçırabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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