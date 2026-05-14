article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yabancı Muhabirin Market Alışverişi Kıyası: İstanbul mu, İngiltere mi Daha Pahalı?

Yabancı Muhabirin Market Alışverişi Kıyası: İstanbul mu, İngiltere mi Daha Pahalı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 18:56

The National News muhabiri Lizzie Porter tarafından gerçekleştirilen güncel bir araştırma, Türkiye’deki ekonomik tablonun ve yüksek enflasyonun ulaştığı boyutları çarpıcı bir kıyaslama ile ortaya koyuyor. İstanbul ve İngiltere'deki online market fiyatlarını eş değer ürünler üzerinden karşılaştıran çalışma, temel gıda maddelerinden oluşan bir sepetin Türkiye’de sterlin bazında bile çok daha pahalıya mal olduğunu kanıtlıyor. Aradaki fiyat farkı, asgari ücret bazındaki alım gücü verileriyle birleşince Türkiye’deki geçim şartlarının vahameti netlik kazanıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://x.com/lcmporter/status/205490...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sepet maliyetleri arasındaki fark sterlin bazında dahi uçurum oluşturuyor

Sepet maliyetleri arasındaki fark sterlin bazında dahi uçurum oluşturuyor

Gazeteci Porter, İstanbul ve İngiltere'nin en çok bilinen marketleri üzerinden 19 temel gıda maddesini içeren benzer birer alışveriş listesi hazırladı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, Birleşik Krallık’ta 44,53 sterline dolan sepetin İstanbul’da 4.425,18 TL’ye, yani güncel kurla yaklaşık 71,99 sterline mal olduğu saptandı. Bu veriler, Türkiye’deki tüketicinin aynı ürün grubu için İngiltere’deki bir tüketiciye kıyasla sterlin bazında yüzde 60’tan fazla ek ödeme yapmak zorunda kaldığını gösteriyor.

Kırmızı et ve kahve gibi ürünler Türkiye’deki toplam tutarı yukarı çekiyor

Kırmızı et ve kahve gibi ürünler Türkiye’deki toplam tutarı yukarı çekiyor

Karşılaştırmalı listede yer alan bazı kalemler arasındaki fiyat dengesizliği dikkat çekici seviyelere ulaşıyor. Türkiye’de özellikle kırmızı et ve hazır kahve fiyatları, İngiltere’deki örneklerini geride bırakarak sepetin toplam maliyetini artıran ana faktörler olarak öne çıkıyor. Zeytinyağı gibi ürünler her iki ülkede benzer fiyat seviyelerinde seyrederken, süt, yumurta ve soğan gibi kısıtlı sayıdaki kalem Türkiye’de daha uygun fiyatlı kalsa da bu durum genel faturadaki artışı baskılamaya yetmiyor.

Gelir düzeyleri arasındaki eşitsizlik alım gücünü doğrudan etkiliyor

Gelir düzeyleri arasındaki eşitsizlik alım gücünü doğrudan etkiliyor

Araştırmanın sonuç bölümünde, gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra iki ülke arasındaki asgari ücret makasına da değiniliyor. Birleşik Krallık’ta 21 yaş üstü bir çalışanın haftalık brüt kazancı yaklaşık 444,85 sterlin seviyesinde bulunurken, Türkiye’de aylık brüt asgari ücretin 33.030 TL (yaklaşık 537,88 sterlin) olması, reel alım gücü arasındaki derin farkı belgeliyor. Porter, Birleşik Krallık’taki hayat pahalılığı krizine rağmen Türkiye’deki enflasyonun temel yaşam maliyetlerini halkın kazanç seviyesinin çok ötesine taşıdığını vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın